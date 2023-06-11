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Ліквідувала росіян в укріпленому бліндажі харківська ТрО (відео)

18:07   11.06.2023
Оксана Якушко
Ліквідувала росіян в укріпленому бліндажі харківська ТрО (відео)

Бійці 228 Окремого батальйону 127 Окремої бригади сил ТрО за допомогою БПЛА знищили  позиції росіян у Донецькій області.

Військові за допомогою дрону розшукали з повітря позиції росіян і скинули їм прямо у бліндаж вибухівку.

«Виявляємо та знищуємо ворога! Це 228 Окремий батальйон 127 Окремої бригади сил ТрО працює на Донеччині, демонструючи відмінну злагодженість та ефективність», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2023 в 18:07;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 228 Окремого батальйону 127 Окремої бригади сил ТрО за допомогою БПЛА знищили  позиції росіян у Донецькій області.".