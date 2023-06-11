Ліквідувала росіян в укріпленому бліндажі харківська ТрО (відео)

Бійці 228 Окремого батальйону 127 Окремої бригади сил ТрО за допомогою БПЛА знищили позиції росіян у Донецькій області.

Військові за допомогою дрону розшукали з повітря позиції росіян і скинули їм прямо у бліндаж вибухівку.

«Виявляємо та знищуємо ворога! Це 228 Окремий батальйон 127 Окремої бригади сил ТрО працює на Донеччині, демонструючи відмінну злагодженість та ефективність», – йдеться у повідомленні.