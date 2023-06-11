Ліквідувала росіян в укріпленому бліндажі харківська ТрО (відео)
Бійці 228 Окремого батальйону 127 Окремої бригади сил ТрО за допомогою БПЛА знищили позиції росіян у Донецькій області.
Військові за допомогою дрону розшукали з повітря позиції росіян і скинули їм прямо у бліндаж вибухівку.
«Виявляємо та знищуємо ворога! Це 228 Окремий батальйон 127 Окремої бригади сил ТрО працює на Донеччині, демонструючи відмінну злагодженість та ефективність», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2023 в 18:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 228 Окремого батальйону 127 Окремої бригади сил ТрО за допомогою БПЛА знищили позиції росіян у Донецькій області.".