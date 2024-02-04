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Ветрено и скользко. Какой будет погода 5 февраля в Харькове и области

Общество 20:27   04.02.2024
Оксана Якушко
Ветрено и скользко. Какой будет погода 5 февраля в Харькове и области Фото: Ольга Скорик

Прогноз погоды на завтра, 5 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:

Облачная погода.🌥
Ночью небольшой снег, мокрый снег 🌨. Днем осадки (снег, мокрый снег и дождь).
На дорогах местами гололедица.💧❄️
Ветер западный➡️, 9 — 14 м/с; утром и днем порывы 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡: ночью от 3º мороза❄️ до 2º тепла,
днем 1 – 6º тепла.

По Харькову:

Облачная погода.🌥
Ночью небольшой снег, мокрый снег 🌨. Днем осадки (снег, мокрый снег и дождь) 🌧🌨.
Ветер западный➡️, 9 — 14 м/с; утром и днем порывы 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью около 0º,
днем 3 – 5º тепла.

Фото: Ольга Скорик

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 20:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 5 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".