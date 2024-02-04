Ветрено и скользко. Какой будет погода 5 февраля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 5 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:

Облачная погода.🌥

Ночью небольшой снег, мокрый снег 🌨. Днем осадки (снег, мокрый снег и дождь).

На дорогах местами гололедица.💧❄️

Ветер западный➡️, 9 — 14 м/с; утром и днем порывы 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡: ночью от 3º мороза❄️ до 2º тепла,

днем 1 – 6º тепла.

По Харькову:

Облачная погода.🌥

Ночью небольшой снег, мокрый снег 🌨. Днем осадки (снег, мокрый снег и дождь) 🌧🌨.

Ветер западный➡️, 9 — 14 м/с; утром и днем порывы 15 – 20 м/с.

Температура воздуха: ночью около 0º,

днем 3 – 5º тепла.

Фото: Ольга Скорик