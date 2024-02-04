Ветрено и скользко. Какой будет погода 5 февраля в Харькове и области
Фото: Ольга Скорик
Прогноз погоды на завтра, 5 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области:
Облачная погода.🌥
Ночью небольшой снег, мокрый снег 🌨. Днем осадки (снег, мокрый снег и дождь).
На дорогах местами гололедица.💧❄️
Ветер западный➡️, 9 — 14 м/с; утром и днем порывы 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡: ночью от 3º мороза❄️ до 2º тепла,
днем 1 – 6º тепла.
По Харькову:
Облачная погода.🌥
Ночью небольшой снег, мокрый снег 🌨. Днем осадки (снег, мокрый снег и дождь) 🌧🌨.
Ветер западный➡️, 9 — 14 м/с; утром и днем порывы 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью около 0º,
днем 3 – 5º тепла.
Фото: Ольга Скорик
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ветер, ветрено, метеопрогноз, мокрый снег, прогноз погоды, сніг, февраль, Харьков., Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 20:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 5 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".