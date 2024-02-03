Снег с дождем и переходы через 0: прогноз погоды в Харькове на 4 февраля
Фото: Елена Нагорная
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на завтра, 4 февраля.
По Харькову ожидают облачную погоду с прояснениями.
«Ночью небольшой мокрый снег и дождь. Днем небольшой дождь», — сообщили синоптики.
На дорогах местами будет гололедица. Ветер — до 14 м/с. Температура ночью будет от нуля до двух градусов тепла. Днем — 3 — 5º тепла.
По области также ночью снег с дождем, а днем — дождь. «Разлет» температур больше, чем в городе — от одного градуса мороза ночью до семи тепла днем.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2024 в 20:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на завтра, 4 февраля".