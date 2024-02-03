Live
  • Сб 03.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.6
  • EUR 40.67

Сніг з дощем і переходи через 0: прогноз погоди в Харкові на 4 лютого

Суспільство 20:20   03.02.2024
Оксана Горун
Сніг з дощем і переходи через 0: прогноз погоди в Харкові на 4 лютого

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на завтра, 4 лютого.

У Харкові очікують хмарну погоду з проясненнями.

“Вночі невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень невеликий дощ”, – повідомили синоптики.

На дорогах подекуди буде ожеледиця. Вітер – до 14 м/с. Температура вночі від нуля до двох градусів тепла. Вдень – 3 – 5º тепла.

По області також уночі сніг із дощем, а вдень – дощ. “Розліт” температур більший, ніж у місті – від одного градуса морозу вночі до семи тепла вдень.

Читайте також: Яким буде лютий на Харківщині: прогноз синоптиків

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сніг з дощем і переходи через 0: прогноз погоди в Харкові на 4 лютого
Сніг з дощем і переходи через 0: прогноз погоди в Харкові на 4 лютого
03.02.2024, 20:20
Трохи попрацював у ХОВА та дивом розбагатів: декларація експомічника Мураєва
Трохи попрацював у ХОВА та дивом розбагатів: декларація експомічника Мураєва
03.02.2024, 09:39
Армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ біля двох сіл на Харківщині – Генштаб
Армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ біля двох сіл на Харківщині – Генштаб
03.02.2024, 18:59
Терехову запропонували назвати у Харкові вулиці на честь Бандери та Петлюри
Терехову запропонували назвати у Харкові вулиці на честь Бандери та Петлюри
03.02.2024, 13:15
Чотирьох цуценят у пакеті у смітнику виявили в Харкові (відео)
Чотирьох цуценят у пакеті у смітнику виявили в Харкові (відео)
03.02.2024, 15:57
Близько 1 млн грн заробив 18-річний мешканець Харківщини, “торгуючи повітрям”
Близько 1 млн грн заробив 18-річний мешканець Харківщини, “торгуючи повітрям”
03.02.2024, 16:48

Новини за темою:

20:04
Сніг із дощем. Якою буде погода 3 лютого у Харкові та області
10:53
“Крижане болото” у Харкові: синоптики попередили про небезпеку
21:12
Харків та область заливатиме дощем: прогноз погоди на 19 січня
19:58
Після морозів до 21° – туман і дощ: погода в Харкові та області на 18 січня
20:35
I рівень небезпечності: якою буде погода у Харкові та області 7 січня

Ви читали новину: «Сніг з дощем і переходи через 0: прогноз погоди в Харкові на 4 лютого»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2024 в 20:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на завтра, 4 лютого".