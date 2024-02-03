Сніг з дощем і переходи через 0: прогноз погоди в Харкові на 4 лютого
Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на завтра, 4 лютого.
У Харкові очікують хмарну погоду з проясненнями.
“Вночі невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень невеликий дощ”, – повідомили синоптики.
На дорогах подекуди буде ожеледиця. Вітер – до 14 м/с. Температура вночі від нуля до двох градусів тепла. Вдень – 3 – 5º тепла.
По області також уночі сніг із дощем, а вдень – дощ. “Розліт” температур більший, ніж у місті – від одного градуса морозу вночі до семи тепла вдень.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2024 в 20:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на завтра, 4 лютого".