Вітряно і слизько. Якою буде погода 5 лютого у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 5 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області:
Хмарна погода.🌥
Вночі невеликий сніг, мокрий сніг🌨. Вдень опади (сніг, мокрий сніг та дощ🌨🌧).
На дорогах місцями ожеледиця.💧❄️
Вітер західний➡️, 9 – 14 м/с; вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 3º морозу❄️ до 2º тепла,
вдень 1 – 6º тепла.
По Харкову:
Хмарна погода.🌥
Вночі невеликий сніг, мокрий сніг🌨. Вдень опади (сніг, мокрий сніг та дощ)🌧🌨.
Вітер західний➡️, 9 – 14 м/с; вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі близько 0º,
вдень 3 – 5º тепла.
Фото: Ольга Скорик
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2024 в 20:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 5 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".