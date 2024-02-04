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Вітряно і слизько. Якою буде погода 5 лютого у Харкові та області

Суспільство 20:27   04.02.2024
Оксана Якушко
Вітряно і слизько. Якою буде погода 5 лютого у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 5 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:

Хмарна погода.🌥

Вночі невеликий сніг, мокрий сніг🌨. Вдень опади (сніг, мокрий сніг та дощ🌨🌧).

На дорогах місцями ожеледиця.💧❄️

Вітер західний➡️, 9 – 14 м/с; вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 3º морозу❄️ до 2º тепла,

вдень 1 – 6º тепла.

По Харкову:

Хмарна погода.🌥

Вночі невеликий сніг, мокрий сніг🌨. Вдень опади (сніг, мокрий сніг та дощ)🌧🌨.

Вітер західний➡️, 9 – 14 м/с; вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі близько 0º,

вдень 3 – 5º тепла.

Фото: Ольга Скорик

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2024 в 20:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 5 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".