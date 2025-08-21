Краматорск станет Харьковщиной? В ВР предлагают сменить админграницы, детали
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях админграниц Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей.
Такую инициативу предложила нардеп Анна Скороход. Проект предусматривает внесение изменений в административные границы так, чтобы Славянск, Краматорск, Доброполье и другие населенные пункты Донетчины были отнесены к Харьковской и Днепропетровской областям.
«Зарегистрировала постановление в Верховной Раде об изменении административных границ Донецкой и Луганской областей. Во-первых, считаю, что мы должны защитить и стоять исключительно в интересах наших людей, дать им гарантии того, что у нас все будет Украина. И, во-вторых, считаю, что расходование 50 миллионов ежемесячно на содержание Луганской и Донецкой ОГА нецелесообразно», — объяснила нардеп.
Видео: Анна Скороход
Поэтому считает, что их функции могут выполнять Днепропетровская и Харьковская области.
