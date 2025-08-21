Терехов о переселенцах: «Хочу, чтобы эти люди получили квартиры в Харькове»

В Харькове сейчас тщательно изучают обновленный механизм госпрограммы «єОселя» для переселенцев и жителей прифронтовых территорий. Об этом сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Тщательно изучаем наши возможности присоединения к этой программе. Для нас это очень актуальная программа, ведь сегодня в Харькове – 206 тысяч вынужденных переселенцев, переехавших к нам из разных областей, с деоккупированных территорий, с территорий, где идут активные боевые действия. Это определенный вызов. Я очень хочу, чтобы эти люди оставались в Харькове, получали квартиры в Харькове», – отметил мэр.

Игорь Терехов также заявил, что в городе создают программу муниципального жилья.

«В пределах которой Харьков будет основным застройщиком, заказчиком строительства и для переселенцев, и для харьковчан, потерявших свои дома», — уточнил мэр.

Он напомнил, что по состоянию на 21 августа без крыши над головой осталось 160 тысяч харьковчан.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»