Терехов про переселенців: «Хочу, щоб ці люди отримали квартири в Харкові»

У Харкові наразі ретельно вивчають оновлений механізм держпрограми «єОселя» для переселенців і мешканців прифронтових територій. Про це повідомив в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.

«Ретельно вивчаємо наші можливості щодо приєднання до цієї програми. Для нас це дуже актуальна програма, адже сьогодні у Харкові – 206 тисяч вимушених переселенців, які переїхали до нас з різних областей, з деокупованих територій, з територій, де йдуть активні бойові дії. Це певний виклик. Я дуже хочу, щоб ці люди залишались у Харкові, отримували квартири у Харкові», – зазначив мер.

Ігор Терехов також заявив, що у місті створюють програму муніципального житла.

«У межах якої Харків буде основним забудовником, замовником будівництва і для переселенців, і для харків’ян які втратили свої домівки», – уточнив мер.

Він нагадав, що станом на 21 серпня без даху над головою залишилось 160 тисяч харків’ян.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»