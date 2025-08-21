Live
Краматорськ стане Харківщиною? У ВР пропонують змінити адмінкордони, деталі

Політика 13:48   21.08.2025
Вікторія Яковенко
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни адмінкордонів Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Харківської областей.

Таку ініціативу запропонувала нардепка Анна Скороход. Проєкт передбачає внесення змін до адміністративних меж так, щоб Слов’янськ, Краматорськ, Добропілля та інші населені пункти Донеччини були віднесені до Харківської та Дніпропетровської областей.

ВР о границах Харьковщины
Скриншот
ВР о границах Харьковщины
Скриншот
ВР о границах Харьковщины
Скриншот

«Зареєструвала постанову у Верховній Раді щодо зміни адміністративних кордонів Донецької і Луганської областей. По-перше, вважаю, що ми маємо захистити і стояти виключно в інтересах наших людей, дати їм гарантії того, що у нас все буде Україна. І по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на утримання Луганської і Донецької ОДА є недоцільними», – пояснила нардепка.

Відео: Анна Скороход

Тож, вважає, що їхні функції можуть виконувати Дніпропетровська і Харківська області.

Читайте також: Терехов про переселенців: «Хочу, щоб ці люди отримали квартири в Харкові»

 

Автор: Вікторія Яковенко
Новини за темою:


