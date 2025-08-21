Краматорськ стане Харківщиною? У ВР пропонують змінити адмінкордони, деталі

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни адмінкордонів Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Харківської областей.

Таку ініціативу запропонувала нардепка Анна Скороход. Проєкт передбачає внесення змін до адміністративних меж так, щоб Слов’янськ, Краматорськ, Добропілля та інші населені пункти Донеччини були віднесені до Харківської та Дніпропетровської областей.

«Зареєструвала постанову у Верховній Раді щодо зміни адміністративних кордонів Донецької і Луганської областей. По-перше, вважаю, що ми маємо захистити і стояти виключно в інтересах наших людей, дати їм гарантії того, що у нас все буде Україна. І по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на утримання Луганської і Донецької ОДА є недоцільними», – пояснила нардепка.

Відео: Анна Скороход

Тож, вважає, що їхні функції можуть виконувати Дніпропетровська і Харківська області.