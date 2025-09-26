Область готовится к холодам: в Змиеве установят резервные котлы – ХОВА

Во время заседания рабочей группы «Прозрачность и подотчетность»участники обсудили подробности, касающиеся подготовки к отопительному сезону, уточнили в ХОВА.

В частности, проанализировали закупочные процедуры в рамках подготовки к установке резервных котлов в Змиеве.

«В условиях полномасштабной войны тщательно следим за каждым этапом реализации важных инфраструктурных проектов. Котельная обеспечивает централизованное теплоснабжение жилого микрорайона, а также социальных, бюджетных и других учреждений и организаций. Установка двух резервных котлов повысит надежность работы системы теплоснабжения и служит альтернативным источником тепла в частности для Центральной районной больницы», – отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Общая стоимость таких работ – 4,8 миллиона гривен. Их планируют реализовать при помощи софинансирования ЮНИСЕФ и средств Змиевского горсовета.

