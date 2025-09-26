Область готовится к холодам: в Змиеве установят резервные котлы – ХОВА
Во время заседания рабочей группы «Прозрачность и подотчетность»участники обсудили подробности, касающиеся подготовки к отопительному сезону, уточнили в ХОВА.
В частности, проанализировали закупочные процедуры в рамках подготовки к установке резервных котлов в Змиеве.
«В условиях полномасштабной войны тщательно следим за каждым этапом реализации важных инфраструктурных проектов. Котельная обеспечивает централизованное теплоснабжение жилого микрорайона, а также социальных, бюджетных и других учреждений и организаций. Установка двух резервных котлов повысит надежность работы системы теплоснабжения и служит альтернативным источником тепла в частности для Центральной районной больницы», – отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
Общая стоимость таких работ – 4,8 миллиона гривен. Их планируют реализовать при помощи софинансирования ЮНИСЕФ и средств Змиевского горсовета.
Читайте также: Жители Харьковщины купили больше трех тыс объектов по программе єВідновлення
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Область готовится к холодам: в Змиеве установят резервные котлы – ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 сентября 2025 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время заседания рабочей группы «Прозрачность и подотчетность»участники обсудили подробности, касающиеся подготовки к отопительному сезону, уточнили в ХОВА. ".