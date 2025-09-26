Жители Харьковщины купили больше трех тыс объектов по программе єВідновлення
По программе єВідновлення в 39 громадах сформировали 7 748 сертификатов на получение компенсации за разрушенное жилье, передает ХОВА.
Общая сумма, которую выделяют получателям – более 10,3 миллиардов гривен, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
На данный момент получатели уже приобрели 3 646 объектов недвижимости – 3 001 квартиру и 645 частных домов.
«Стоимость приобретенного имущества составляет более 7,8 миллиарда гривен. Всего уже использовано 5470 жилых сертификатов, полученных за разрушенные объекты недвижимости в Харьковской области», – пишут в ХОВА.
Больше всего недвижимость покупают в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.
«Качественная реализация государственной программы єВідновлення – принципиальный вопрос для Харьковской ОВА. Получатели компенсаций региона уже восстановили 5198 квартир и 5240 частных жилых домов. В дальнейшем координируем работу профильных комиссий, чтобы заявители оперативно получали средства на восстановление или жилищные сертификаты для приобретения новых домов», – сказал Синегубов.
Всего уже получили 60 398 заявлений на получение денежной компенсации, добавили в сообщении.
