Live
  • Пт 26.09.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Жители Харьковщины купили больше трех тыс объектов по программе єВідновлення

Общество 11:08   26.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Жители Харьковщины купили больше трех тыс объектов по программе єВідновлення

По программе єВідновлення в 39 громадах сформировали 7 748 сертификатов на получение компенсации за разрушенное жилье, передает ХОВА.

Общая сумма, которую выделяют получателям – более 10,3 миллиардов гривен, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

На данный момент получатели уже приобрели 3 646 объектов недвижимости – 3 001 квартиру и 645 частных домов.

«Стоимость приобретенного имущества составляет более 7,8 миллиарда гривен. Всего уже использовано 5470 жилых сертификатов, полученных за разрушенные объекты недвижимости в Харьковской области», – пишут в ХОВА.

Больше всего недвижимость покупают в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

«Качественная реализация государственной программы єВідновлення – принципиальный вопрос для Харьковской ОВА. Получатели компенсаций региона уже восстановили 5198 квартир и 5240 частных жилых домов. В дальнейшем координируем работу профильных комиссий, чтобы заявители оперативно получали средства на восстановление или жилищные сертификаты для приобретения новых домов», – сказал Синегубов.

Всего уже получили 60 398 заявлений на получение денежной компенсации, добавили в сообщении.

Читайте также: В Харькове полностью восстановили электроснабжение после последнего обстрела

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
25.09.2025, 13:11
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
25.09.2025, 10:14
В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление
В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление
25.09.2025, 21:00
Новости Харькова — главное 26 сентября: вернули свет в городе, пожары в лесах
Новости Харькова — главное 26 сентября: вернули свет в городе, пожары в лесах
26.09.2025, 09:00
Россияне утверждают, что ВС РФ ударили по украинской ПВО в Липцах – ISW
Россияне утверждают, что ВС РФ ударили по украинской ПВО в Липцах – ISW
26.09.2025, 07:16
Жители Харьковщины купили больше трех тыс объектов по программе єВідновлення
Жители Харьковщины купили больше трех тыс объектов по программе єВідновлення
26.09.2025, 11:08

Новости по теме:

19.09.2025
Почти 40 тысяч жителей Харьковщины получили деньги на восстановление жилья
12.09.2025
Где покупают новые дома владельцы разрушенного жилья на Харьковщине – ОВА
09.09.2025
Сколько харьковчан получили сертификаты єВідновлення, сказал Терехов
05.09.2025
Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА
21.08.2025
Больше 3400 домов и квартир купили вместо уничтоженного жилья на Харьковщине

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Жители Харьковщины купили больше трех тыс объектов по программе єВідновлення»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2025 в 11:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По программе єВідновлення в 39 громадах сформировали 7 748 сертификатов на получение компенсации за разрушенное жилье, передает ХОВА.".