Жители Харьковщины купили больше трех тыс объектов по программе єВідновлення

По программе єВідновлення в 39 громадах сформировали 7 748 сертификатов на получение компенсации за разрушенное жилье, передает ХОВА.

Общая сумма, которую выделяют получателям – более 10,3 миллиардов гривен, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

На данный момент получатели уже приобрели 3 646 объектов недвижимости – 3 001 квартиру и 645 частных домов.

«Стоимость приобретенного имущества составляет более 7,8 миллиарда гривен. Всего уже использовано 5470 жилых сертификатов, полученных за разрушенные объекты недвижимости в Харьковской области», – пишут в ХОВА.

Больше всего недвижимость покупают в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

«Качественная реализация государственной программы єВідновлення – принципиальный вопрос для Харьковской ОВА. Получатели компенсаций региона уже восстановили 5198 квартир и 5240 частных жилых домов. В дальнейшем координируем работу профильных комиссий, чтобы заявители оперативно получали средства на восстановление или жилищные сертификаты для приобретения новых домов», – сказал Синегубов.

Всего уже получили 60 398 заявлений на получение денежной компенсации, добавили в сообщении.

Читайте также: В Харькове полностью восстановили электроснабжение после последнего обстрела