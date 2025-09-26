Мешканці Харківщини купили понад три тис об’єктів за програмою єВідновлення

За програмою єВідновлення у 39 громадах сформували 7748 сертифікатів на отримання компенсації за зруйноване житло, передає ХОВА.

Загальна сума, яку виділяють отримувачам – понад 10,3 мільярда гривень, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Наразі отримувачі вже придбали 3646 об’єктів нерухомості – 3001 квартиру і 645 приватних будинків.

“Вартість придбаного майна складає понад 7,8 мільярда гривень. Загалом вже використано 5 470 житлових сертифікатів, отриманих за зруйновані об’єкти нерухомості в Харківській області”, – пишуть у ХОВА.

Найбільше нерухомості купують у Харкові, Ізюмській та Балаклійській громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.

“Якісна реалізація державної програми єВідновлення – принципове питання для Харківської ОВА. Отримувачі компенсацій регіону вже відновили 5 198 квартир та 5 240 приватних житлових будинків. Надалі координуємо роботу профільних комісій, аби заявники оперативно отримували кошти на відновлення або житлові сертифікати для придбання нових осель”, – сказав Синєгубов.

Загалом уже отримали 60 398 заяв на отримання грошової компенсації, додали у повідомленні.