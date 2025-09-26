Live
Область готується до холодів: у Змієві встановлять резервні котли – ХОВА

Суспільство 11:45   26.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Область готується до холодів: у Змієві встановлять резервні котли – ХОВА Фото: ХОВА

Під час засідання робочої групи “Прозорість та підзвітність” учасники обговорили подробиці щодо підготовки до опалювального сезону, уточнили в ХОВА. 

Зокрема, проаналізували закупівельні процедури у межах підготовки до встановлення резервних котлів у Змієві.

“В умовах повномасштабної війни ретельно слідкуємо за кожним етапом реалізації важливих інфраструктурних проєктів. Котельня забезпечує централізоване теплопостачання житлового мікрорайону, а також соціальних, бюджетних та інших установ і організацій громади. Встановлення двох резервних котлів підвищить надійність роботи системи теплопостачання та слугуватиме альтернативним джерелом тепла зокрема для Центральної районної лікарні”, – зазначив заступник голови ХОВА Євген Іванов.

Загальна вартість таких робіт – 4,8 мільйона гривень. Їх планують реалізувати за допомогою співфінансування ЮНІСЕФ та коштів Зміївської міськради.

Читайте також: Жителі Харківщини купили понад три тис об’єктів за програмою єВідновлення

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
