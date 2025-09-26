Область готується до холодів: у Змієві встановлять резервні котли – ХОВА
Під час засідання робочої групи “Прозорість та підзвітність” учасники обговорили подробиці щодо підготовки до опалювального сезону, уточнили в ХОВА.
Зокрема, проаналізували закупівельні процедури у межах підготовки до встановлення резервних котлів у Змієві.
“В умовах повномасштабної війни ретельно слідкуємо за кожним етапом реалізації важливих інфраструктурних проєктів. Котельня забезпечує централізоване теплопостачання житлового мікрорайону, а також соціальних, бюджетних та інших установ і організацій громади. Встановлення двох резервних котлів підвищить надійність роботи системи теплопостачання та слугуватиме альтернативним джерелом тепла зокрема для Центральної районної лікарні”, – зазначив заступник голови ХОВА Євген Іванов.
Загальна вартість таких робіт – 4,8 мільйона гривень. Їх планують реалізувати за допомогою співфінансування ЮНІСЕФ та коштів Зміївської міськради.
Читайте також: Жителі Харківщини купили понад три тис об’єктів за програмою єВідновлення
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: котлы, опалення, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Область готується до холодів: у Змієві встановлять резервні котли – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 11:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час засідання робочої групи “Прозорість та підзвітність” учасники обговорили подробиці щодо підготовки до опалювального сезону, уточнили в ХОВА. ".