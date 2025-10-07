Украина имела бы намного больше оружия, если бы не саботаж – лоббист

Какие проблемы есть с имиджем Украины на Западе и как это сказывается на поставках оружия и волонтерской помощи, в интервью МГ «Объектив» рассказал Михаил Гагаркин, харьковский эксперт по антикризисному управлению и официальный представитель Национальной ассоциации лоббистов Украины в Базеле (Швейцария).

<br />

«Харьков – дом, и его надо защищать»

— Я знаю, что большую войну вы встретили в Киеве, и почти сразу отправились защищать Украину в Харьков. Хотя могли бы «откосить» по состоянию здоровья. Почему пошли на фронт?

— Я в тот момент исполнял обязанности сотрудника внутреннего аудита Министерства внутренних дел. Был до первых чисел марта в Киеве, а потом мне можно было переместиться, согласно моим должностным обязанностям, в Харьков. У меня вся семья в Харькове, родители, дети! Поэтому даже мыслей не возникало куда-то убежать или уехать. Харьков – дом, и его надо защищать. В августе я перевелся в Нацгвардию.

— Вы задействовали все свои международные связи, которых у вас немало в странах ЕС и не только, чтобы помочь нашим защитникам с обеспечением в первые месяцы полномасштабной войны. Что было сложнее – найти помощь или не дать ей уйти «налево»?

— Собрать – это не проблема. Вопрос, как сделать, чтобы она правильно использовалась, доходила до конечного потребителя. Я работал в налоговой, занимался внутреннем аудитом, и, говорят, украсть у меня очень тяжело. Поэтому изначально нужно организовывать систему так, чтобы на каждом этапе понимать, где гуманитарная помощь находится, кто ее получит, чтобы не было злоупотреблений.

«Многие, кто занимался сборами в ЕС, оказались нечисты на руку»

— Сейчас, на четвертом году войны, все, без исключения волонтеры жалуются, что очень сложно закрыть сборы. В чем причина?

— У населения Украины катастрофически сократились доходы. Мотивация у многих граждан осталась, но нет денег. По европейским сборам или донатам все гораздо печальнее, потому что многие, кто занимались этим, оказались нечисты на руку. С этим мы сталкивались неоднократно. У нас было несколько поставок гумпомощи из Италии в виде медикаментов. Мы открывали ящик объемом 30 кг, а там лежала одна коробка панадола. Плюс сколько скандалов в самой Украине было по поводу злоупотреблений гумпомощью. На Западе вся спонсорская помощь работает до тех пор, пока первый раз не обманешь. Или некорректно себя поведешь, или не дашь, к примеру, отчеты, которые хочет увидеть благотворитель.

После окончания войны опубликуют много расследований о коррупции в Украине

— На передовицах европейских и американских СМИ в последние месяцы вышло немало статей про злоупотребления руководства Украины. Как это влияет на поддержку нашей страны за рубежом?

— Вы даже не представляете размер катастрофы. Очень большой объем информации не доходит до граждан Украины, и он уже опубликован в Европе. Очень много сейчас публикаций, будет еще больше по поводу украинской коррупции во всех эшелонах власти, в каждом регионе, в каждом отдельном сегменте экономики. Многие публикации уже готовы у некоторых журналистов, но они не публикуют пока их, чтобы не навредить нашей стране в целом. Это временный момент, по окончанию боевых действий количество расследований о том, что происходило в Украине, будет гигантское.

— Как это может сказаться на тех, кто у власти?

— Я думаю, что граждане, занимающие госпосты, не будут находиться у власти в Украине. Но давайте доживем, посмотрим, потому что сегодня в стране огромные хищения и на оружии, и на снабжении.

«Очень много саботажа»

— Израиль воюет со дня основания государства. И делает это достаточно искусно. И у них с декабря на вооружении появятся лазерные пушки – чтобы сбивать дроны. Как представитель Национальной ассоциации лоббистов Украины, скажите, удалось бы международным представителям нашей страны договориться о покупке такого вида оружия?

— Торговлей оружием в Украине занимаются две структуры: Украинский спецэкспорт и Укроборонпром. Это лицензионная деятельность. Вести разговоры о покупке, поставке, производстве того или иного оружия можно, если есть соответствующие полномочия, компетенция, знания и смелость. Что касается приобретения того или иного вида оружия, могу сказать, что, если бы было все так просто, Украина бы уже имела гораздо больше техники, оборудования, имущества военного назначения. Но у украинских закупщиков и в Минобороны очень много саботажа.

— Например…

— Одна страна выделила в своем бюджете финансы, немаленькие, на поставку нам военного оборудования. Украине нужно было только подписать акт приемки-передачи. Больше ничего, даже деньги не нужны. Все подходило, все по стандартам. Документы в Украине не подписывали полтора года. В итоге деньги в бюджете той страны сгорели, но таких ситуаций в принципе много.

— Где корни этого саботажа?

— Сейчас принимают на работу не умных и опытных, а лояльных. И пока так будет, у нас ситуация будет только ухудшаться. Сейчас идут скандалы по поводу наших ракет, будь то «Фламинго» или еще какие-то. Озвучено, что есть сотни, тысячи ракет, а двигателей на них априори не существует. Поэтому это вранье. Точно такое же, как и миллиард деревьев.