Україна мала б набагато більше зброї, якби не саботаж – лобіст

Які проблеми є з іміджем України на Заході та як це позначається на постачанні зброї та волонтерської допомоги, в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповів Михайло Гагаркін, харківський експерт з антикризового управління та офіційний представник Національної асоціації лобістів України у Базелі (Швейцарія).

<br />

« Харків – рідний дім, і його треба захищати»

– Я знаю, що велику війну ви зустріли у Києві, і майже відразу вирушили захищати Україну до Харкова. Хоча могли б відкосити за станом здоров’я. Чому пішли на фронт?

– Я на той момент виконував обов’язки співробітника внутрішнього аудиту Міністерства внутрішніх справ. Був до перших чисел березня у Києві, а потім мені можна було переміститися, згідно з моїми посадовими обов’язками, до Харкова. У мене вся родина у Харкові, батьки, діти! Тому навіть думок не виникало кудись утекти чи виїхати. Харків – рідний дім, і його треба боронити. У серпні я перейшов до Нацгвардії.

– Ви залучили всі свої міжнародні зв’язки, яких у вас є чимало у країнах ЄС і не лише, щоб допомогти нашим захисникам із забезпеченням у перші місяці повномасштабної війни. Що було складніше – знайти допомогу чи не дати їй піти «наліво»?

– Зібрати – це не проблема. Питання, як зробити, щоб її правильно використали, щоб вона дійшла до кінцевого споживача. Я працював у податковій, займався внутрішнім аудитом, і, кажуть, вкрасти у мене дуже важко. Тому спочатку потрібно організовувати систему так, щоб на кожному етапі розуміти, де гуманітарна допомога перебуває, хто її отримає, щоб не було зловживань.

«Багато з тих, хто займався зборами в ЄС, виявилися нечистими на руку»

– Зараз, на четвертому році війни, всі без винятку волонтери скаржаться, що дуже складно закрити збори. У чому причина?

– У населення України катастрофічно скоротилися доходи. Мотивація у багатьох громадян залишилася, але немає грошей. З європейськими зборами чи донатами все набагато сумніше, бо багато з тих, хто займався цим, виявився нечистим на руку. З цим ми стикалися неодноразово. Ми мали кілька поставок гумдопомоги з Італії у вигляді медикаментів. Ми відчиняли ящик об’ємом 30 кг, а там лежала одна коробка панадолу. Плюс скільки скандалів у самій Україні було з приводу зловживань гумдопомогою. На Заході вся спонсорська допомога працює доти, доки вперше не обдуриш. Або некоректно поведешся, або не даси, наприклад, звіти, які хоче побачити благодійник.

Після закінчення війни опублікують багато розслідувань щодо корупції в Україні

– На передовицях європейських та американських ЗМІ останніми місяцями вийшло чимало статей про зловживання керівництва України. Як це впливає на підтримку нашої країни за кордоном?

– Ви навіть не уявляєте розміру катастрофи. Дуже великий обсяг інформації не сягає громадян України, і він уже опублікований у Європі. Дуже багато зараз публікацій буде ще більше з приводу української корупції у всіх ешелонах влади, у кожному регіоні, у кожному окремому сегменті економіки. Багато публікацій уже готові в деяких журналістів, але вони не друкують поки що їх, щоб не нашкодити нашій країні загалом. Це тимчасовий момент, після закінчення бойових дій кількість розслідувань про те, що відбувалося в Україні, буде гігантською.

– Як це може позначитися на тих, хто при владі?

– Я думаю, що громадяни, які обіймають держпости, не будуть перебувати при владі в Україні. Але доживімо, побачимо, бо сьогодні в країні величезні розкрадання і на зброї, і на постачанні.

«Дуже багато саботажу»

– Ізраїль воює від дня заснування держави. І робить це досить майстерно. І у них із грудня на озброєнні з’являться лазерні гармати – щоб збивати дрони. Як представник Національної асоціації лобістів України, скажіть, чи вдалося б міжнародним представникам нашої країни домовитися про купівлю такого виду зброї?

– Торгівлею зброєю в Україні займаються дві структури: Український спецекспорт та Укроборонпром. Це ліцензійна діяльність. Вести перемови про купівлю, постачання, виробництво тієї чи іншої зброї можна, якщо є відповідні повноваження, компетенція, знання та сміливість. Щодо придбання того чи іншого виду зброї, можу сказати, що, якби було все так просто, Україна вже мала б набагато більше техніки, обладнання, майна військового призначення. Але в українських закупників та в Міноборони дуже багато саботажу.

– Наприклад…

– Одна країна виділила у своєму бюджеті фінанси, чималі, на постачання нам військового обладнання. Україні треба було лише підписати акт приймання-передачі. Більше нічого, навіть гроші не потрібні. Все підходило, все за стандартами. Документи в Україні не підписували півтора року. У результаті гроші у бюджеті тієї країни згоріли, але таких ситуацій у принципі багато.

– Де коріння цього саботажу?

– Нині приймають на роботу не розумних і досвідчених, а лояльних. І доки так буде, у нас ситуація лише погіршуватиметься. Зараз тривають скандали з приводу наших ракет, чи то «Фламінго», чи ще якісь. Озвучено, що є сотні, тисячі ракет, а двигунів на них апріорі не існує. Тому це брехня. Так само як і мільярд дерев.