Где на фронте Харьковщины было жарче всего за прошедшие сутки — Генштаб ВСУ

Фронт 08:32   29.11.2025
Оксана Якушко
Больше всего – 38 раз – россияне атаковали на Лиманском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне десять раз штурмовали позиции ВСУ в Волчанске, у Синельниково, Лимана и в сторону Двуречанского и Колодезного.

На Купянском направлении вчера россияне атаковали 11 раз. Воины ВСУ остановили штурмы у Песчаного, Купянска, Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 38 раз возле Грековки, Ольговки, Твердохлебового, Шейковки, Дружелюбовки, Среднего, Карповки, Дробышевого, Новоселовки, Коровьего Яра, Заречного, Ставков, Торского и в сторону села Красный Пруд.

Автор: Оксана Якушко
