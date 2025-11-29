Де на фронті Харківщини було найгарячіше минулої доби – Генштаб ЗСУ

Найбільше – 38 разів – росіяни атакували на Лиманському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни десять разів штурмували позиції ЗСУ у Вовчанську, біля Синельникового, Лиману та у бік Дворічанського й Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора росіяни атакували 11 разів. Воїни ЗСУ зупинили штурми біля Піщаного, Куп’янська, Петропавлівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 38 разів біля Греківки, Ольгівки, Твердохлібового, Шийківки, Дружелюбівки, Середнього, Карпівки, Дробишевого, Новоселівки, Коровиного Яру, Зарічного, Ставків, Торського та у бік села Червоний Став.