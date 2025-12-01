На севере Харьковщины шли сильные бои — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне сегодня девять раз штурмовали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои шли в городе Волчанск, селах Избицкое, Синельниково, Обуховка, Нововасильевка.

На Купянском направлении сейчас продолжаются пять боев у Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шейковки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении россияне 16 раз атаковали возле населенных пунктов Дружелюбовка, Твердохлебово, Карповка, Среднее, Шандриголово, Новоселовка, Дробышево, Ставки, Заречное. Сейчас продолжаются три боя.