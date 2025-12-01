На півночі Харківщини точилися сильні бої – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сьогодні дев’ять разів штурмували позиції українських захисників, повідомив Генштаб ЗСУ.
Бої точилися у місті Вовчанськ, селах Ізбицьке, Синельникове, Обухівка, Нововасилівка.
На Куп’янському напрямку наразі точаться п’ять боїв біля Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку росіяни 16 разів атакували біля населених пунктів Дружелюбівка, Твердохлібове, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дробишеве, Ставки, Зарічне. Наразі тривають три бої.
