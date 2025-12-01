Live

На півночі Харківщини точилися сильні бої – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:29   01.12.2025
Оксана Якушко
Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сьогодні дев’ять разів штурмували позиції українських захисників, повідомив Генштаб ЗСУ.

Бої точилися у місті Вовчанськ, селах Ізбицьке, Синельникове, Обухівка, Нововасилівка.

На Куп’янському напрямку наразі точаться п’ять боїв біля Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку росіяни 16 разів атакували біля населених пунктів Дружелюбівка, Твердохлібове, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дробишеве, Ставки, Зарічне. Наразі тривають три бої.

Читайте також: У Харкові вбили переселенку з Куп’янщини: кого підозрює поліція

Автор: Оксана Якушко
