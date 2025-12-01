У Харкові вбили переселенку з Куп’янщини: кого підозрює поліція

28 листопада до правоохоронців звернулася жінка і повідомила про можливе вбивство 33-річної переселенки з Купʼянщини, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці того ж дня встановили підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 37-річний уродженець Харківської області, його затримали, додали у поліції.

«Між чоловіком та жінкою стався конфлікт. Порушник завдав потерпілій множинні удари, що призвели до її смерті. Після цього нападник витяг тіло на балкон та зник», – з’ясували поліцейські.

Фігуранту повідомили про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми. Наразі чоловіку готуються обрати запобіжний захід, правоохоронці наполягатимуть на триманні під вартою.

