У Харкові вбили переселенку з Куп’янщини: кого підозрює поліція
28 листопада до правоохоронців звернулася жінка і повідомила про можливе вбивство 33-річної переселенки з Купʼянщини, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці того ж дня встановили підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 37-річний уродженець Харківської області, його затримали, додали у поліції.
«Між чоловіком та жінкою стався конфлікт. Порушник завдав потерпілій множинні удари, що призвели до її смерті. Після цього нападник витяг тіло на балкон та зник», – з’ясували поліцейські.
Фігуранту повідомили про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми. Наразі чоловіку готуються обрати запобіжний захід, правоохоронці наполягатимуть на триманні під вартою.
Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали 75-річного чоловіка. Правоохоронці підозрюють його у вбивстві дружини.
Читайте також: Засуджений за вбивство балетмейстерки в Харкові подав апеляцію: рішення суду
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вбивство, новини Харкова, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові вбили переселенку з Куп’янщини: кого підозрює поліція», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2025 в 15:29;