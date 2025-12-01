Live

В Харькове убили переселенку с Купянщины: кого подозревает полиция

Общество 15:29   01.12.2025
Виктория Яковенко
В Харькове убили переселенку с Купянщины: кого подозревает полиция Фото: Нацполиция

28 ноября к правоохранителям обратилась женщина и сообщила о возможном убийстве 33-летней переселенки с Купянщины, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители в тот же день установили подозреваемого в убийстве. Им оказался 37-летний уроженец Харьковской области, его задержали, добавили в полиции.

«Между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Нарушитель нанес потерпевшей множественные удары, повлекшие ее смерть. После этого нападающий вытащил тело на балкон и скрылся», — выяснили полицейские.

Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Мужчине готовятся избрать меру пресечения, правоохранители будут настаивать на содержании под стражей.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали 75-летнего мужчину. Правоохранители подозревают его в убийстве супруги.

Читайте также: Осужденный за убийство балетмейстера в Харькове подал апелляцию: решение суда

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 1 декабря: ДТП с троллейбусом, продвижение РФ
Новости Харькова – главное за 1 декабря: ДТП с троллейбусом, продвижение РФ
01.12.2025, 14:55
Сегодня 1 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 декабря 2025: какой праздник и день в истории
01.12.2025, 06:00
Пострадали три человека: авария с троллейбусом произошла утром в Харькове
Пострадали три человека: авария с троллейбусом произошла утром в Харькове
01.12.2025, 12:06
Выявили нарушения: на Харьковщине демонтируют более 700 рекламных щитов
Выявили нарушения: на Харьковщине демонтируют более 700 рекламных щитов
01.12.2025, 10:05
СБУ и СОУ смогли вывезти людей из центральной части Купянска – Канашевич
СБУ и СОУ смогли вывезти людей из центральной части Купянска – Канашевич
01.12.2025, 10:47
В Харькове убили переселенку с Купянщины: кого подозревает полиция
В Харькове убили переселенку с Купянщины: кого подозревает полиция
01.12.2025, 15:29

Новости по теме:

01.12.2025
Переулок в Харькове предлагают переименовать в честь основательницы театра
01.12.2025
Пострадали три человека: авария с троллейбусом произошла утром в Харькове
29.11.2025
Новости Харькова – главное за 29 ноября: двое погибших и пятеро пострадавших
28.11.2025
Наступление на севере, массовая драка подростков в Харькове — итоги 28 ноября
28.11.2025
Как будут отключать свет в Харьковской области 29 ноября — график


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове убили переселенку с Купянщины: кого подозревает полиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2025 в 15:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 ноября к правоохранителям обратилась женщина и сообщила о возможном убийстве 33-летней переселенки с Купянщины, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".