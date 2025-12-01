В Харькове убили переселенку с Купянщины: кого подозревает полиция

28 ноября к правоохранителям обратилась женщина и сообщила о возможном убийстве 33-летней переселенки с Купянщины, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители в тот же день установили подозреваемого в убийстве. Им оказался 37-летний уроженец Харьковской области, его задержали, добавили в полиции.

«Между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Нарушитель нанес потерпевшей множественные удары, повлекшие ее смерть. После этого нападающий вытащил тело на балкон и скрылся», — выяснили полицейские.

Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Мужчине готовятся избрать меру пресечения, правоохранители будут настаивать на содержании под стражей.

