Новости Харькова — главное за 29 декабря: мужчина погиб в пожаре, фронт

Происшествия 08:20   29.12.2025
Оксана Горун
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:20

Мужчина погиб в пожаре на Харьковщине

«В результате одного из бытовых пожаров, который произошел в частном доме в поселке Великий Бурлук Купянского района, погиб 43-летний мужчина. Площадь горения составила 100 кв. м. Причина возникновения возгорания устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего в области за сутки было 14 пожаров, ни один из них не возник из-за российских обстрелов.

08:16

Десять атак за сутки было на Харьковщине — Генштаб ВСУ

«На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Григоровки и Избицкого. На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Песчаного и Малой Шапковки», — проинформировал Генштаб в сводке на 08:00 29 декабря.

07:03

Ночь была почти спокойной

Ночь в Харькове прошла практически без тревог — об опасности предупреждали один раз: с 02:09 по 02:28. Причиной была угроза применения врагом баллистического оружия, сообщили Воздушные силы ВСУ.

При этом в Изюмском и Купянском районах тревога была гораздо более затяжной. Она продолжалась практически до утра из-за многочисленных пусков КАБов российской авиацией — в основном в сторону Купянска.

В целом обстановка в небе страны была относительно спокойной. Большого количества «Шахедов» не фиксировали. Все же в отдельных регионах БпЛА появлялись, в частности, по данным мониторинговых каналов, один залетал из Днепропетровской в Харьковскую область. По состоянию на 07:03 тревоги в Харькове и области нет.

Автор: Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 29 декабря: мужчина погиб в пожаре, фронт
