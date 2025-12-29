Новости Харькова — главное за 29 декабря: мужчина погиб в пожаре, фронт
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:20
Мужчина погиб в пожаре на Харьковщине
«В результате одного из бытовых пожаров, который произошел в частном доме в поселке Великий Бурлук Купянского района, погиб 43-летний мужчина. Площадь горения составила 100 кв. м. Причина возникновения возгорания устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего в области за сутки было 14 пожаров, ни один из них не возник из-за российских обстрелов.
08:16
Десять атак за сутки было на Харьковщине — Генштаб ВСУ
«На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Григоровки и Избицкого. На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Песчаного и Малой Шапковки», — проинформировал Генштаб в сводке на 08:00 29 декабря.
07:03
Ночь была почти спокойной
Ночь в Харькове прошла практически без тревог — об опасности предупреждали один раз: с 02:09 по 02:28. Причиной была угроза применения врагом баллистического оружия, сообщили Воздушные силы ВСУ.
При этом в Изюмском и Купянском районах тревога была гораздо более затяжной. Она продолжалась практически до утра из-за многочисленных пусков КАБов российской авиацией — в основном в сторону Купянска.
В целом обстановка в небе страны была относительно спокойной. Большого количества «Шахедов» не фиксировали. Все же в отдельных регионах БпЛА появлялись, в частности, по данным мониторинговых каналов, один залетал из Днепропетровской в Харьковскую область. По состоянию на 07:03 тревоги в Харькове и области нет.
Категории: Происшествия, Харьков
- • Дата публикации материала: 29 декабря 2025 в 08:20;