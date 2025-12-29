За неделю из-за обстрелов Харьковщины – 33 пострадавших, среди них – младенец
В течение минувшие недели под вражескими обстрелами оказались 34 населенных пункта Харьковщины, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов пострадали 33 жителя, среди них – девятимесячная девочка. Пятеро людей – погибли.
В течение недели враг выпустил по региону следующее вооружение:
- две ракеты (тип устанавливается);
- ракеты – РСЗО «Торнадо-С»;
- десять КАБ;
- 12 БпЛА типа «Герань-2»;
- пять БпЛА типа «Ланцет»;
- 11 БпЛА типа «Молния»;
- 14 fpv-дронов;
- 58 БпЛА (тип устанавливается).
Больше всего, отметил Синегубов, пострадал Купянский район. Там россияне повредили 11 частных домов, гражданское предприятие, три авто, хазпостройки и гаражи. Значительно повреждена и гражданская инфраструктура в Богодуховском районе. Там в результате обстрелов повреждены 12 частных домов, хозпостройка, машины и электросети.
«В г. Харьков враг повредил 11 многоквартирных и три частных дома, два гаража, автомобили, электросети», – добавил Синегубов.
Читайте также: Терехов привел статистику тяжелой недели Харькова
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «За неделю из-за обстрелов Харьковщины – 33 пострадавших, среди них – младенец», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 декабря 2025 в 15:33;