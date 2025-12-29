За неделю из-за обстрелов Харьковщины – 33 пострадавших, среди них – младенец

В течение минувшие недели под вражескими обстрелами оказались 34 населенных пункта Харьковщины, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 33 жителя, среди них – девятимесячная девочка. Пятеро людей – погибли.

В течение недели враг выпустил по региону следующее вооружение:

две ракеты (тип устанавливается);

ракеты – РСЗО «Торнадо-С»;

десять КАБ;

12 БпЛА типа «Герань-2»;

пять БпЛА типа «Ланцет»;

11 БпЛА типа «Молния»;

14 fpv-дронов;

58 БпЛА (тип устанавливается).

Больше всего, отметил Синегубов, пострадал Купянский район. Там россияне повредили 11 частных домов, гражданское предприятие, три авто, хазпостройки и гаражи. Значительно повреждена и гражданская инфраструктура в Богодуховском районе. Там в результате обстрелов повреждены 12 частных домов, хозпостройка, машины и электросети.

«В г. Харьков враг повредил 11 многоквартирных и три частных дома, два гаража, автомобили, электросети», – добавил Синегубов.

