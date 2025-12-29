Live

За неделю из-за обстрелов Харьковщины – 33 пострадавших, среди них – младенец

Происшествия 15:33   29.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
За неделю из-за обстрелов Харьковщины – 33 пострадавших, среди них – младенец

В течение минувшие недели под вражескими обстрелами оказались 34 населенных пункта Харьковщины, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. 

В результате обстрелов пострадали 33 жителя, среди них – девятимесячная девочка. Пятеро людей – погибли.

Обстрелы Харьковщины

В течение недели враг выпустил по региону следующее вооружение:

  • две ракеты (тип устанавливается);
  • ракеты – РСЗО «Торнадо-С»;
  • десять КАБ;
  • 12 БпЛА типа «Герань-2»;
  • пять БпЛА типа «Ланцет»;
  • 11 БпЛА типа «Молния»;
  • 14 fpv-дронов;
  • 58 БпЛА (тип устанавливается).

Больше всего, отметил Синегубов, пострадал Купянский район. Там россияне повредили 11 частных домов, гражданское предприятие, три авто, хазпостройки и гаражи. Значительно повреждена и гражданская инфраструктура в Богодуховском районе. Там в результате обстрелов повреждены 12 частных домов, хозпостройка, машины и электросети.

Обстрелы Харьковщины

«В г. Харьков враг повредил 11 многоквартирных и три частных дома, два гаража, автомобили, электросети», – добавил Синегубов.

Читайте также: Терехов привел статистику тяжелой недели Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Скорая в Харькове заявила о «недопустимой ситуации» с бригадой на дороге
Скорая в Харькове заявила о «недопустимой ситуации» с бригадой на дороге
29.12.2025, 12:53
Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список
Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список
28.12.2025, 15:50
Залужный сообщил Зеленскому, что хочет в отставку с должности посла — СМИ
Залужный сообщил Зеленскому, что хочет в отставку с должности посла — СМИ
29.12.2025, 09:02
Аварийные отключения света начались в Харькове 29 декабря — официально
Аварийные отключения света начались в Харькове 29 декабря — официально
29.12.2025, 09:45
В видео Минобороны РФ с военными в Купянске обнаружили интересный нюанс
В видео Минобороны РФ с военными в Купянске обнаружили интересный нюанс
29.12.2025, 10:38
В Харькове врачи-психиатры выдавали наркозависимым метадон – кого подозревают
В Харькове врачи-психиатры выдавали наркозависимым метадон – кого подозревают
29.12.2025, 16:00

Новости по теме:

24.12.2025
После обстрелов в Харькове и области начались аварийные отключения света
24.12.2025
В Харькове сегодня были слышны взрывы: останавливалось метро (дополняется)
22.12.2025
Удар РФ «Шахедом» по локомотиву Харьков-Ужгород: поезд сошел с рельсов
15.12.2025
Фото обстрелянной Харьковщины показали в полиции – куда била РФ
15.12.2025
Россияне сбросили авиабомбу, наступали 14 раз: Генштаб о сутках в регионе


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «За неделю из-за обстрелов Харьковщины – 33 пострадавших, среди них – младенец», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2025 в 15:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувшие недели под вражескими обстрелами оказались 34 населенных пункта Харьковщины, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. ".