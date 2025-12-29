За тиждень через обстріли Харківщини – 33 постраждалих, серед них – немовля
Протягом минулого тижня під ворожими обстрілами опинилися 34 населені пункти Харківщини, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів постраждали 33 мешканці, серед них – дев’ятимісячна дівчинка. П’ятеро людей – загинули.
Протягом тижня ворог випустив по регіону таке озброєння:
- дві ракети (тип встановлюється);
- ракети – РСЗВ «Торнадо-С»;
- десять КАБ;
- 12 БпЛА типу «Герань-2»;
- пʼять БпЛА типу «Ланцет»;
- 11 БпЛА типу «Молнія»;
- 14 fpv-дронів;
- 58 БпЛА (тип встановлюється).
Найбільше, зауважив Синєгубов, постраждав Куп’янський район. Там росіяни пошкодили 11 приватних будинків, цивільне підприємство, три авто, господарчі споруди та гаражі. Значно пошкоджена й цивільна інфраструктура в Богодухівському районі. Там внаслідок обстрілів пошкоджені 12 приватних будинків, господарська споруда, машини та електромережі.
“У м. Харків ворог пошкодив 11 багатоквартирних і три приватні будинки, два гаражі, автомобілі, електромережі”, – додав Синєгубов.
