За тиждень через обстріли Харківщини – 33 постраждалих, серед них – немовля

Протягом минулого тижня під ворожими обстрілами опинилися 34 населені пункти Харківщини, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 33 мешканці, серед них – дев’ятимісячна дівчинка. П’ятеро людей – загинули.

Протягом тижня ворог випустив по регіону таке озброєння:

дві ракети (тип встановлюється);

ракети – РСЗВ «Торнадо-С»;

десять КАБ;

12 БпЛА типу «Герань-2»;

пʼять БпЛА типу «Ланцет»;

11 БпЛА типу «Молнія»;

14 fpv-дронів;

58 БпЛА (тип встановлюється).

Найбільше, зауважив Синєгубов, постраждав Куп’янський район. Там росіяни пошкодили 11 приватних будинків, цивільне підприємство, три авто, господарчі споруди та гаражі. Значно пошкоджена й цивільна інфраструктура в Богодухівському районі. Там внаслідок обстрілів пошкоджені 12 приватних будинків, господарська споруда, машини та електромережі.

“У м. Харків ворог пошкодив 11 багатоквартирних і три приватні будинки, два гаражі, автомобілі, електромережі”, – додав Синєгубов.