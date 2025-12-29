Новини Харкова – головне за 29 грудня: чоловік загинув у пожежі, фронт
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:20
Чоловік загинув у пожежі на Харківщині
“Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка трапилась у приватній оселі в селищі Великий Бурлук Куп’янського району, загинув 43-річний чоловік. Площа горіння склала 100 м кв. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Загалом в області за добу було 14 пожеж, жодна з них не виникла через російські обстріли.
08:16
Десять атак за добу було на Харківщині – Генштаб ЗСУ
“На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки”, — поінформував Генштаб у зведенні на 08:00 29 грудня.
07:03
Ніч була майже спокійною
Ніч у Харкові минула практично без тривог – про небезпеку попереджали одноразово: з 02:09 до 02:28. Причиною була загроза застосування ворогом балістичного озброєння, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
При цьому в Ізюмському та Куп’янському районах тривога була набагато затяжнішою. Вона тривала практично до ранку через численні пуски КАБів російською авіацією – переважно в бік Куп’янська.
Загалом ситуація в небі країни була відносно спокійною. Великої кількості “шахедів” не фіксували. Усе ж таки в окремих регіонах БпЛА з’являлися, зокрема, за даними моніторингових каналів, один залітав з Дніпропетровської до Харківської області. Станом на 07:03 тривоги в Харкові та області немає.
Читайте також: Сьогодні 29 грудня 2025 року: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ніч, новини Харкова, тривога;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне за 29 грудня: чоловік загинув у пожежі, фронт», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2025 в 08:20;