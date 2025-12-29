Новини Харкова – головне за 29 грудня: чоловік загинув у пожежі, фронт

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:20

Чоловік загинув у пожежі на Харківщині

“Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка трапилась у приватній оселі в селищі Великий Бурлук Куп’янського району, загинув 43-річний чоловік. Площа горіння склала 100 м кв. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом в області за добу було 14 пожеж, жодна з них не виникла через російські обстріли.

08:16

Десять атак за добу було на Харківщині – Генштаб ЗСУ

“На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки”, — поінформував Генштаб у зведенні на 08:00 29 грудня.

07:03

Ніч була майже спокійною

Ніч у Харкові минула практично без тривог – про небезпеку попереджали одноразово: з 02:09 до 02:28. Причиною була загроза застосування ворогом балістичного озброєння, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

При цьому в Ізюмському та Куп’янському районах тривога була набагато затяжнішою. Вона тривала практично до ранку через численні пуски КАБів російською авіацією – переважно в бік Куп’янська.

Загалом ситуація в небі країни була відносно спокійною. Великої кількості “шахедів” не фіксували. Усе ж таки в окремих регіонах БпЛА з’являлися, зокрема, за даними моніторингових каналів, один залітав з Дніпропетровської до Харківської області. Станом на 07:03 тривоги в Харкові та області немає.