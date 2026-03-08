Новини Харкова – головне 8 березня: вночі по місту вдарив “шахед”

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:10

Вночі по Харкову вдарив “шахед”

Більшу частину ночі та вранці в Харкові була актуальна повітряна тривога. Її причина – в активності в небі російських ударних безпілотників. Тривогу в місті оголосили о 23:38, о 01:02 зробили невелику перерву до 01:45 і з того моменту попередження про небезпеку не скасовували. Крім “шахедів”, уночі Повітряні сили ЗСУ попереджали мешканців регіону про ракети. Декілька швидкісних цілей фіксували в області.

Після третьої години ночі моніторингові канали інформували про “шахед”, який рухався в бік Північної Салтівки.

Слідом у кількох районах міста чули вибух. Міський голова Ігор Терехов повідомив про “приліт”.

Інформації про постраждалих та руйнування станом на 07:10 ранку немає. Відбій дали в 06:29.