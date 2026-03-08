Новини Харкова – головне 8 березня: вночі по місту вдарив “шахед”
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:10
Вночі по Харкову вдарив “шахед”
Більшу частину ночі та вранці в Харкові була актуальна повітряна тривога. Її причина – в активності в небі російських ударних безпілотників. Тривогу в місті оголосили о 23:38, о 01:02 зробили невелику перерву до 01:45 і з того моменту попередження про небезпеку не скасовували. Крім “шахедів”, уночі Повітряні сили ЗСУ попереджали мешканців регіону про ракети. Декілька швидкісних цілей фіксували в області.
Після третьої години ночі моніторингові канали інформували про “шахед”, який рухався в бік Північної Салтівки.
Слідом у кількох районах міста чули вибух. Міський голова Ігор Терехов повідомив про “приліт”.
Інформації про постраждалих та руйнування станом на 07:10 ранку немає. Відбій дали в 06:29.
Читайте також: Новини Харкова — головне за 7 березня: приліт по п’ятиповерхівці, є загиблі
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 8 березня: вночі по місту вдарив “шахед”», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2026 в 07:10;