Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні на 08:00 8 березня Генштаб повідомив, що загалом на фронті в Україні було 121 зіткнення з ворогом.

“На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Графське, Вільча, Зибине, Піщане та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Піщаного, Курилівки, Ківшарівки та Новоосинового”, – повідомили в Генпрокуратурі.

За даними захисників України, на Лиманському напрямку, що межує з Харківською областю, за добу було шість російських атак.

“За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили та техніки, два пункти управління БпЛА і засіб РЕБ противника”, – зазначили в ГШ.

Також Генштаб поновив дані про втрати ворога.