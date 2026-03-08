Live

Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ

Фронт 08:06   08.03.2026
Оксана Горун
Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

У ранковому зведенні на 08:00 8 березня Генштаб повідомив, що загалом на фронті в Україні було 121 зіткнення з ворогом.

“На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Графське, Вільча, Зибине, Піщане та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Піщаного, Курилівки, Ківшарівки та Новоосинового”, – повідомили в Генпрокуратурі.

За даними захисників України, на Лиманському напрямку, що межує з Харківською областю, за добу було шість російських атак.

Читайте також: Ракету «Изделие-30» росіяни ще тестують – офіцер ЗСУ про удар по Харкову

“За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили та техніки, два пункти управління БпЛА і засіб РЕБ противника”, – зазначили в ГШ.

Також Генштаб поновив дані про втрати ворога.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
08.03.2026, 08:06
Сьогодні 8 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 березня 2026: яке свято та день в історії
08.03.2026, 06:00
Новини Харкова – головне 8 березня: вночі по місту вдарив “шахед”
Новини Харкова – головне 8 березня: вночі по місту вдарив “шахед”
08.03.2026, 07:10
Новини Харкова – головне за 7 березня: “приліт” по будинку, є загиблі
Новини Харкова – головне за 7 березня: “приліт” по будинку, є загиблі
07.03.2026, 20:54
Як відключатимуть світло в Харківській області 8 березня – графік
Як відключатимуть світло в Харківській області 8 березня – графік
07.03.2026, 21:55
Серед загиблих у Харкові вчителька з сином, ще одна дитина в реанімації
Серед загиблих у Харкові вчителька з сином, ще одна дитина в реанімації
07.03.2026, 20:44

Новини за темою:

06.03.2026
Чотири атаки ворога з початку доби було на Харківщині – Генштаб
06.03.2026
Стрибок цін на бензин і дизпаливо в Україні: що кажуть прем’єрка та експерти
03.03.2026
Зеленський обговорив із Катаром та Еміратами захист від “шахедів”: чим допоможе Україна
02.03.2026
ЗС РФ не атакували на Харківщині з початку доби – Генштаб
02.03.2026
Посилюємо контроль над Куп’янськом – Сирський підбив підсумки зими


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2026 в 08:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні на 08:00 8 березня Генштаб повідомив, що загалом на фронті в Україні було 121 зіткнення з ворогом".