Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
У ранковому зведенні на 08:00 8 березня Генштаб повідомив, що загалом на фронті в Україні було 121 зіткнення з ворогом.
“На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Графське, Вільча, Зибине, Піщане та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Піщаного, Курилівки, Ківшарівки та Новоосинового”, – повідомили в Генпрокуратурі.
За даними захисників України, на Лиманському напрямку, що межує з Харківською областю, за добу було шість російських атак.
Читайте також: Ракету «Изделие-30» росіяни ще тестують – офіцер ЗСУ про удар по Харкову
“За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили та техніки, два пункти управління БпЛА і засіб РЕБ противника”, – зазначили в ГШ.
Також Генштаб поновив дані про втрати ворога.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2026 в 08:06;