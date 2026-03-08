Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ

В утренней сводке на 08:00 8 марта Генштаб сообщил, что в целом на фронте в Украине было 121 столкновение с врагом.

«На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Графское, Вильча, Зыбино, Песчаное и Волчанск. На Купянском направлении враг четырежды атаковал в районах Песчаного, Куриловки, Ковшаровки и Новоосинового», — сообщили в Генштабе.

По данным защитников Украины, на Лиманском направлении, которое граничит с Харьковской областью, за сутки було шесть российских атак.

«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одиннадцать районов сосредоточения живой силы и техники, два пункта управления БпЛА и средство РЭБ противника», — отметили в ГШ.

Также Генштаб обновил данные о потерях врага.