Live

Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ

Фронт 08:06   08.03.2026
Оксана Горун
Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

В утренней сводке на 08:00 8 марта Генштаб сообщил, что в целом на фронте в Украине было 121 столкновение с врагом.

«На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Графское, Вильча, Зыбино, Песчаное и Волчанск. На Купянском направлении враг четырежды атаковал в районах Песчаного, Куриловки, Ковшаровки и Новоосинового», — сообщили в Генштабе.

По данным защитников Украины, на Лиманском направлении, которое граничит с Харьковской областью, за сутки було шесть российских атак.

Читайте также: Ракету «Изделие-30» россияне еще тестируют — офицер ВСУ об ударе по Харькову

«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одиннадцать районов сосредоточения живой силы и техники, два пункта управления БпЛА и средство РЭБ противника», — отметили в ГШ.

Также Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 7 марта: «прилет» по пятиэтажке, есть погибшие
Новости Харькова — главное за 7 марта: «прилет» по пятиэтажке, есть погибшие
07.03.2026, 20:54
Новости Харькова — главное 8 марта: ночью по городу ударил «Шахед»
Новости Харькова — главное 8 марта: ночью по городу ударил «Шахед»
08.03.2026, 07:10
Какой будет погода в Харькове и области 8 марта — прогноз
Какой будет погода в Харькове и области 8 марта — прогноз
07.03.2026, 20:28
Как будут отключать свет в Харьковской области 8 марта – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 8 марта – график
07.03.2026, 21:55
Сегодня 8 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 марта 2026: какой праздник и день в истории
08.03.2026, 06:00
Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
08.03.2026, 08:06

Новости по теме:

06.03.2026
Четыре атаки врага с начала суток было в Харьковской области — Генштаб
06.03.2026
Скачок цен на бензин и дизтопливо в Украине: что говорит премьер и эксперты
03.03.2026
Зеленский обсудил с Катаром и Эмиратами защиту от «шахедов»: чем поможет Украина
02.03.2026
ВС РФ не атаковали на Харьковщине с начала суток — Генштаб
02.03.2026
Усиливаем контроль над Купянском — Сырский подвел итоги зимы


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 марта 2026 в 08:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке на 08:00 8 марта Генштаб сообщил, что в целом на фронте в Украине было 121 столкновение с врагом".