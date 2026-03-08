Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
В утренней сводке на 08:00 8 марта Генштаб сообщил, что в целом на фронте в Украине было 121 столкновение с врагом.
«На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Графское, Вильча, Зыбино, Песчаное и Волчанск. На Купянском направлении враг четырежды атаковал в районах Песчаного, Куриловки, Ковшаровки и Новоосинового», — сообщили в Генштабе.
По данным защитников Украины, на Лиманском направлении, которое граничит с Харьковской областью, за сутки було шесть российских атак.
Читайте также: Ракету «Изделие-30» россияне еще тестируют — офицер ВСУ об ударе по Харькову
«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одиннадцать районов сосредоточения живой силы и техники, два пункта управления БпЛА и средство РЭБ противника», — отметили в ГШ.
Также Генштаб обновил данные о потерях врага.
