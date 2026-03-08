Новости Харькова — главное 8 марта: ночью по городу ударил «Шахед»
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:10
Ночью по Харькову ударил «Шахед»
Большую часть ночи и утром в Харькове была актуальна воздушная тревога. Ее причина — в активности в небе российских ударных беспилотников. Тревогу в городе объявили в 23:38, в 01:02 сделали небольшой перерыв до 01:45 и с того момента предупреждение об опасности не отменяли. Помимо «Шахедов», ночью Воздушные силы ВСУ предупреждали жителей региона и о ракетах. Несколько скоростных целей фиксировали в области.
После трех часов ночи мониторинговые каналы информировали о «Шахеде», который двигался в сторону Северной Салтовки.
Следом в нескольких районах города слышали взрыв. Городской голова Игорь Терехов сообщил о «прилете».
Информации о пострадавших и разрушениях по состоянию на 07:10 утра нет. Отбой дали в 6:29.
Новости по теме:
