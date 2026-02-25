Новини Харкова – головне за 25 лютого: як минула ніч, фронт
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:16
Генштаб зафіксував 14 боїв за добу на Харківщині
“На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Вільча, Синельникове, Мала Вовча та Зелене. На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного, Курилівки, Борисівської Андріївки та Куп’янська”, – поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 25 лютого.
07:59
Жінка постраждала на пожежі в Харкові
У Харкові вдень 24 лютого сталася пожежа через коротке замикання – у багатоповерхівці Шевченківського району.
“На момент прибуття рятувальників у квартирі на 3-му поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 5 м кв. На пожежі постраждала жінка 1998 року народження. Її було госпіталізовано до міської лікарні. Пожежу було ліквідовано о 12:53. Причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
07:03
Ніч тривоги через “шахеди”
З вечора 24 лютого в Харкові була затяжна тривога – через російські “шахеди”, які кружляли над територією області. Періодично БпЛА наближалися до обласного центру, тож відбій не давали.
Він прозвучав лише о 02:50 ночі 25 лютого. Проте – ненадовго. Вже о 04:01 тривогу відновили – і знову через загрозу атаки ударних безпілотників.
Ця загроза є актуальною вже протягом трьох годин. Про якісь “прильоти” в місті протягом ночі не інформували.
Читайте також: Чотири роки з початку великої війни: 24 лютого у Харкові, втрати – підсумки дня
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне за 25 лютого: як минула ніч, фронт», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 08:16;