Новини Харкова – головне за 25 лютого: як минула ніч, фронт

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:16

Генштаб зафіксував 14 боїв за добу на Харківщині

“На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Вільча, Синельникове, Мала Вовча та Зелене. На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного, Курилівки, Борисівської Андріївки та Куп’янська”, – поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 25 лютого.

07:59

Жінка постраждала на пожежі в Харкові

У Харкові вдень 24 лютого сталася пожежа через коротке замикання – у багатоповерхівці Шевченківського району.

“На момент прибуття рятувальників у квартирі на 3-му поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 5 м кв. На пожежі постраждала жінка 1998 року народження. Її було госпіталізовано до міської лікарні. Пожежу було ліквідовано о 12:53. Причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

07:03

Ніч тривоги через “шахеди”

З вечора 24 лютого в Харкові була затяжна тривога – через російські “шахеди”, які кружляли над територією області. Періодично БпЛА наближалися до обласного центру, тож відбій не давали.

Він прозвучав лише о 02:50 ночі 25 лютого. Проте – ненадовго. Вже о 04:01 тривогу відновили – і знову через загрозу атаки ударних безпілотників.

Ця загроза є актуальною вже протягом трьох годин. Про якісь “прильоти” в місті протягом ночі не інформували.