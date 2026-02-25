Новости Харькова — главное за 25 февраля: как прошла ночь, фронт
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:16
Генштаб зафиксировал 14 боев за сутки на Харьковщине
«На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Вильча, Синельниково, Малая Волчья и Зеленое. На Купянском направлении враг девять раз атаковал в районе Глушковки, Песчаного, Куриловки, Борисовской Андреевки и Купянска», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 25 февраля.
07:59
Женщина пострадала на пожаре в Харькове
В Харькове днем 24 февраля произошел пожар из-за короткого замыкания — в многоэтажке в Шевченковском районе.
«К моменту прибытия спасателей в квартире на 3-м этаже горели домашние вещи и мебель на площади 5 м кв. На пожаре пострадала женщина 1998 года рождения. Она была госпитализирована в городскую больницу. Пожар был ликвидирован в 12:53. Причина возникновения пожара – короткое замыкание электросети», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
07:03
Ночь тревоги из-за «Шахедов»
С вечера 24 февраля в Харькове была затяжная тревога — из-за российских «Шахедов», которые кружили над территорией области. Периодически БпЛА приближались к областному центру, поэтому отбой не давали.
Он прозвучал только в 02:50 ночи 25 февраля. Однако — ненадолго. Уже в 04:01 тревогу возобновили — и вновь из-за угрозы атаки ударных беспилотников.
Эта угроза актуальна уже в течение трех часов. О каких-либо «прилетах» в городе в течение ночи не информировали.
Читайте также: Четыре года с начала большой войны: 24 февраля в Харькове, потери — итоги дня
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 25 февраля: как прошла ночь, фронт», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 февраля 2026 в 08:16;