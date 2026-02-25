Новости Харькова — главное за 25 февраля: как прошла ночь, фронт

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:16

Генштаб зафиксировал 14 боев за сутки на Харьковщине

«На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Вильча, Синельниково, Малая Волчья и Зеленое. На Купянском направлении враг девять раз атаковал в районе Глушковки, Песчаного, Куриловки, Борисовской Андреевки и Купянска», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 25 февраля.

07:59

Женщина пострадала на пожаре в Харькове

В Харькове днем 24 февраля произошел пожар из-за короткого замыкания — в многоэтажке в Шевченковском районе.

«К моменту прибытия спасателей в квартире на 3-м этаже горели домашние вещи и мебель на площади 5 м кв. На пожаре пострадала женщина 1998 года рождения. Она была госпитализирована в городскую больницу. Пожар был ликвидирован в 12:53. Причина возникновения пожара – короткое замыкание электросети», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

07:03

Ночь тревоги из-за «Шахедов»

С вечера 24 февраля в Харькове была затяжная тревога — из-за российских «Шахедов», которые кружили над территорией области. Периодически БпЛА приближались к областному центру, поэтому отбой не давали.

Он прозвучал только в 02:50 ночи 25 февраля. Однако — ненадолго. Уже в 04:01 тревогу возобновили — и вновь из-за угрозы атаки ударных беспилотников.

Эта угроза актуальна уже в течение трех часов. О каких-либо «прилетах» в городе в течение ночи не информировали.