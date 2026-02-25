Пожар в пятиэтажке на пр. Индустриальном в Харькове — есть погибший (фото)

Смертельный пожар произошел в квартире на пятом этаже пятиэтажки на проспекте Индустриальном в Харькове 25 февраля.

Сообщение о возгорании поступило на номер «101» в 16:57, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил около 40 квадратных метров. В квартире в ходе тушения пожара обнаружили тело мужчины 1969 года рождения.

В 17:20 возгорание локализовали, а в 18:03 — полностью ликвидировали. На месте происшествия работали 25 спасателей, психолог и семь единиц техники ГСЧС. Причину пожара устанавливают.

