Пожар в пятиэтажке на пр. Индустриальном в Харькове — есть погибший (фото)

Происшествия 19:05   25.02.2026
Елена Нагорная
Смертельный пожар произошел в квартире на пятом этаже пятиэтажки на проспекте Индустриальном в Харькове 25 февраля.

Сообщение о возгорании поступило на номер «101» в 16:57, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил около 40 квадратных метров. В квартире в ходе тушения пожара обнаружили тело мужчины 1969 года рождения.

В 17:20 возгорание локализовали, а в 18:03 — полностью ликвидировали. На месте происшествия работали 25 спасателей, психолог и семь единиц техники ГСЧС. Причину пожара устанавливают.

Как сообщала МГ «Объектив», днем 24 февраля в жилом доме в Шевченковском районе Харькова произошел пожар из-за короткого замыкания, молодая женщина попала в больницу.

Автор: Елена Нагорная
