Пожежа в п’ятиповерхівці на пр. Індустріальному в Харкові – є загиблий (фото)

Смертельна пожежа сталася у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхівки на Індустріальному проспекті в Харкові 25 лютого.

Повідомлення про загоряння надійшло на номер «101» о 16:57, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Коли рятувальники прибули на місце, вогонь охопив близько 40 квадратних метрів. У квартирі під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка 1969 року народження.

О 17:20 загоряння локалізували, а о 18:03 повністю ліквідували. На місці події працювали 25 рятувальників, психолог та сім одиниць техніки ДСНС. Причину пожежі встановлюють.

