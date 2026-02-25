Live

Пожежа в п’ятиповерхівці на пр. Індустріальному в Харкові – є загиблий (фото)

Події 19:05   25.02.2026
Олена Нагорна
Смертельна пожежа сталася у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхівки на Індустріальному проспекті в Харкові 25 лютого.

Повідомлення про загоряння надійшло на номер «101» о 16:57, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Коли рятувальники прибули на місце, вогонь охопив близько 40 квадратних метрів. У квартирі під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка 1969 року народження.

О 17:20 загоряння локалізували, а о 18:03 повністю ліквідували. На місці події працювали 25 рятувальників, психолог та сім одиниць техніки ДСНС. Причину пожежі встановлюють.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вдень 24 лютого у житловому будинку у Шевченківському районі Харкова сталася пожежа через коротке замикання, молода жінка потрапила до лікарні.

Автор: Олена Нагорна
