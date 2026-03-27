За добу в екосистемах Харківщини вирували 29 пожеж – ДСНС (фото)
Рятувальники Харківщини ліквідували за добу 29 пожеж в природних екосистемах. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, вогонь знищив понад 13,5 га сухої рослинності.
Надзвичайники кажуть: пожежі в екосистемах — одне з наймасовіших лих. Вони виникають майже у всіх районах області, особливо у суху та теплу погоду.
«Головна причина — людська недбалість (у 90% випадків): кинутий недопалок або сірник, розведення вогнищ, спалювання сухої трави. Пам’ятайте: спалювання рослинних залишків — заборонено! За такі дії передбачено штраф: від 3060 до 6120 грн», – підкреслили у ДСНС.
Також рятувальники зазначили, що на деокупованих територіях та в місцях, де тривали бойові дії, пожежі можуть спричинити детонування нерозірваних боєприпасів.
Жителів вкотре просять не палити сухостій.
Нагадаємо, напередодні, 26 березня, начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомляв, що у центральній частині Дергачів сталося загоряння через підпал сухостою.
Новини за темою:
Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары в экосистемах, пожежа, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «За добу в екосистемах Харківщини вирували 29 пожеж – ДСНС (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 12:09;