За добу в екосистемах Харківщини вирували 29 пожеж – ДСНС (фото)

Події 12:09   27.03.2026
Вікторія Яковенко
Рятувальники Харківщини ліквідували за добу 29 пожеж в природних екосистемах. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, вогонь знищив понад 13,5 га сухої рослинності.

Надзвичайники кажуть: пожежі в екосистемах — одне з наймасовіших лих. Вони виникають майже у всіх районах області, особливо у суху та теплу погоду.

«Головна причина — людська недбалість (у 90% випадків): кинутий недопалок або сірник, розведення вогнищ, спалювання сухої трави. Пам’ятайте: спалювання рослинних залишків — заборонено! За такі дії передбачено штраф: від 3060 до 6120 грн», – підкреслили у ДСНС.

Також рятувальники зазначили, що на деокупованих територіях та в місцях, де тривали бойові дії, пожежі можуть спричинити детонування нерозірваних боєприпасів.

Жителів вкотре просять не палити сухостій.

пожары на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, напередодні, 26 березня, начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомляв, що у центральній частині Дергачів сталося загоряння через підпал сухостою.

Читайте також: Що відбувалося на місці нічного удару по дому, показали у ДСНС (фото/відео)

Бив і змушував незнайомця вибачитися перед собакою: вирок юнаку з Харківщини
Бив і змушував незнайомця вибачитися перед собакою: вирок юнаку з Харківщини
27.03.2026, 12:30
У подвійному вбивстві на Чугуївщині підозрюють двох СЗЧшників
У подвійному вбивстві на Чугуївщині підозрюють двох СЗЧшників
27.03.2026, 11:58
За тиждень у Харкові люди застрягли у ліфтах майже 150 разів – мерія
За тиждень у Харкові люди застрягли у ліфтах майже 150 разів – мерія
27.03.2026, 11:33
За добу в екосистемах Харківщини вирували 29 пожеж – ДСНС (фото)
За добу в екосистемах Харківщини вирували 29 пожеж – ДСНС (фото)
27.03.2026, 12:09
Ймовірно, водій був п’яний: у Харкові ВАЗ влетів у припарковане авто
Ймовірно, водій був п’яний: у Харкові ВАЗ влетів у припарковане авто
27.03.2026, 10:46
На місці нічного “прильоту” в Харкові вже працюють комунальники (фото)
На місці нічного “прильоту” в Харкові вже працюють комунальники (фото)
27.03.2026, 09:13

Новини за темою:

26.03.2026
Двох собак визволили з палаючого будинку в Харкові (відео)
25.03.2026
Ворог вдарив по лікарні на Харківщині: сталася пожежа, троє постраждалих
22.03.2026
Масштабна пожежа сталася зранку у приватному секторі Харкова (відео)
22.03.2026
Територію медзакладу у Великому Бурлуку на Харківщині атакували БпЛА
17.03.2026
ДСНС на Харківщині закликає рибалок залишити небезпечний лід. Чи вдається? 📹


  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
