За добу в екосистемах Харківщини вирували 29 пожеж – ДСНС (фото)

Рятувальники Харківщини ліквідували за добу 29 пожеж в природних екосистемах. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, вогонь знищив понад 13,5 га сухої рослинності.

Надзвичайники кажуть: пожежі в екосистемах — одне з наймасовіших лих. Вони виникають майже у всіх районах області, особливо у суху та теплу погоду.

«Головна причина — людська недбалість (у 90% випадків): кинутий недопалок або сірник, розведення вогнищ, спалювання сухої трави. Пам’ятайте: спалювання рослинних залишків — заборонено! За такі дії передбачено штраф: від 3060 до 6120 грн», – підкреслили у ДСНС.

Також рятувальники зазначили, що на деокупованих територіях та в місцях, де тривали бойові дії, пожежі можуть спричинити детонування нерозірваних боєприпасів.

Жителів вкотре просять не палити сухостій.

Нагадаємо, напередодні, 26 березня, начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомляв, що у центральній частині Дергачів сталося загоряння через підпал сухостою.