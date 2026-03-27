За сутки в экосистемах Харьковщины бушевали 29 пожаров – ГСЧС (фото)
Спасатели Харьковщины ликвидировали за сутки 29 пожаров в природных экосистемах. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, огонь уничтожил более 13,5 га сухой растительности.
Чрезвычайники говорят: пожары в экосистемах — одно из самых массовых бед. Они возникают почти во всех районах области, особенно в сухую и теплую погоду.
«Главная причина — человеческая халатность (в 90% случаев): брошенный окурок или спичка, разведение костров, сжигание сухой травы. Помните: сжигание растительных остатков запрещено! За такие действия предусмотрен штраф: от 3060 до 6120 грн», – подчеркнули в ГСЧС.
Также спасатели отметили, что на деоккупированных территориях и в местах, где продолжались боевые действия, пожары могут повлечь за собой детонирование неразорванных боеприпасов.
Жителей в который раз просят не палить сухостой.
Напомним, накануне, 26 марта, начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщал, что в центральной части Дергачей произошло возгорание из-за поджога сухостоя.
Читайте также: Что происходило на месте ночного удара по дому, показали в ГСЧС (фото/видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары, пожары в экосистемах, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «За сутки в экосистемах Харьковщины бушевали 29 пожаров – ГСЧС (фото)»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 12:09;