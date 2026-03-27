За сутки в экосистемах Харьковщины бушевали 29 пожаров – ГСЧС (фото)

Спасатели Харьковщины ликвидировали за сутки 29 пожаров в природных экосистемах. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, огонь уничтожил более 13,5 га сухой растительности.

Чрезвычайники говорят: пожары в экосистемах — одно из самых массовых бед. Они возникают почти во всех районах области, особенно в сухую и теплую погоду.

«Главная причина — человеческая халатность (в 90% случаев): брошенный окурок или спичка, разведение костров, сжигание сухой травы. Помните: сжигание растительных остатков запрещено! За такие действия предусмотрен штраф: от 3060 до 6120 грн», – подчеркнули в ГСЧС.

Также спасатели отметили, что на деоккупированных территориях и в местах, где продолжались боевые действия, пожары могут повлечь за собой детонирование неразорванных боеприпасов.

Жителей в который раз просят не палить сухостой.

