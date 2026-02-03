Харьковские электрички отменяются и опаздывают – подробности

Из-за проблем с электроснабжением на одном из участков есть проблемы с движением электричек в Харьковской области, пишут в АО «Укрзалізниця». Некоторые маршруты опаздывают или вовсе – отменяются.

Таким образом

электричка №6159/6160 Золочев – Харьков-Пассажирский уже задерживается более, чем на час и меняет маршрут на Золочев – Шпаковка – Новая Бавария – Харьков-Пассажирский;

поезд №6145/6146 Харьков-Пассажирский – Золочев будет курсировать по маршруту Харьков-Пассажирский – Скворцовка.

№6159/6160 Золочев – Харьков-Пассажирский сегодня временно не будет курсировать.

Тем временем участок Лозовая — Барвенково — Краматорск и дальше находится в зоне повышенных рисков.

«Поэтому на этом направлении просим пассажиров пользоваться автобусным объездом (стыковка организована)», – добавили железнодорожники.