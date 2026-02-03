Харківські електрички скасовуються та спізнюються – подробиці

Через проблеми з електропостачанням на одній із ділянок є проблеми з рухом електричок у Харківській області, пишуть у АТ “Укрзалізниця”. Деякі маршрути спізнюються або взагалі – скасовуються.

Таким чином

електричка №6159/6160 Золочів – Харків-Пасажирський вже затримується більш ніж на годину та змінює маршрут на Золочів – Шпаківка – Нова Баварія – Харків-Пасажирський;

поїзд №6145/6146 Харків-Пасажирський – Золочів курсуватиме за маршрутом Харків-Пасажирський – Скворцовка.

№6159/6160 Золочів – Харків-Пасажирський сьогодні тимчасово не курсуватиме.

Тим часом ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі знаходиться у зоні підвищених ризиків.

“Тому на цьому напрямку просимо пасажирів користуватися автобусним об’їздом (стиковка організована)”, – додали залізничники.