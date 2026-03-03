Медведчука будут судить за присвоение нефтепровода и отмывание миллионов
Дело экснардепа, обвиняемого в присвоении нефтепровода на 1,4 млрд грн и отмывании €29,9 млн, направили в суд, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Экс-нардеп Украины организовал масштабную схему захвата государственного имущества в течение 2015-2018 годов. Тогда злоумышленник создал и возглавил организованную группу, фактически похитившую у государства часть магистрального нефтепродуктопровода. Стоимость объекта на тот момент составляла 1,4 млрд. грн.
Чтобы реализовать схему, организаторы во главе с бывшим парламентарием привлекали экспертов для предоставления заведомо ложных выводов в судах и злоупотребляли полномочиями на разных уровнях.
После получения контроля над объектом участники группы использовали его для личного обогащения, легализовав более 29,9 млн. евро доходов, полученных от эксплуатации трубопровода.
Экснардеп инкриминировал организацию завладения имуществом в особо крупных размерах, отмывание средств, злоупотребление полномочиями и подделку экспертных выводов.
Обвиняемый находится на территории РФ.
