Медведчука судитимуть за привласнення нафтопроводу і відмивання мільйонів

Справу екснардепа, якого звинувачують у привласненні нафтопроводу на 1,4 млрд грн та відмиванні €29,9 млн, направили до суду, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Екснардеп України організував масштабну схему заволодіння державним майном протягом 2015-2018 років. Тоді зловисник створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу. Вартість об’єкта на той момент складала 1,4 млрд грн.

Щоб реалізувати схему, організатори на чолі з колишнім парламентарем залучали експертів для надання завідомо неправдивих висновків у судах та зловживали повноваженнями на різних рівнях.

Після отримання контролю над об’єктом учасники групи використовували його для особистого збагачення, легалізувавши понад 29,9 млн євро доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу.

Екснардепу інкримінували організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків.

Обвинувачений знаходиться на території РФ.