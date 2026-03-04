Дельцы нажились на установке котельных в лицеях и яслях на Харьковщине
В Харьковской области дельцы из организованной группы завладели бюджетными деньгами, выделенными на установку мобильных котельных в лицеях и яслях-детсаде, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Руководил сделкой директор общества с ограниченной ответственностью (ООО). В схему он пригласил свою бухгалтершу, которая специально возглавила созданное им другое предприятие, которое должно было стать формальным производителем работ.
Впоследствии злоумышленник привлек еще двоих сообщниц: начальницу и инспектора отдела образования, культуры, молодежи и спорта одного из сельсоветов Харьковского района, чтобы обеспечить заключение договоров на оборудование, которое сможет поставить его предприятия.
Так новая фирма и профильный отдел сельсовета заключили 5 договоров. Соглашения касались проведения строительных работ по реконструкции систем отопления с установкой модульных котельных и тепловых насосов в лицеях, домах культуры и яслях-саду.
Все оборудование снабжала компания организатора. Еще делец поставлял материалы подконтрольной фирме сообщницы, которая перепродавала их отделу образования по искусственно завышенным ценам.
Сделка действовала в течение июля – декабря 2024 года. За это время злоумышленники завладели бюджетными средствами на общую сумму почти 2,5 млн. гривен.
Прокурор направил по всем четырем дельцам обвинительный акт в суд по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим положением. Обвиняемых будут судить в Слободском райсуде Харькова.
