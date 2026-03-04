Ділки нажилися на встановленні котельних у ліцеях і яслах на Харківщині
У Харківській області ділки з організованої групи заволоділи бюджетними грошима, виділеними на встановлення мобільних котелень у ліцеях та яслах-дитсадку, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Керував оборудкою директор товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). До схеми він запросив свою бухгалтерку, яка спеціально очолила створене ним інше підприємство, що мало стати формальним виконавцем робіт.
Згодом зловмисник залучив ще двох спільниць: начальницю та інспекторку відділу освіти, культури, молоді та спорту однієї з сільських рад Харківського району, щоб забезпечити укладення договорів на обладнання, яке зможуть поставити його підприємства.
Так новостворена фірма та профільний відділ сільради уклали 5 договорів. Угоди стосувалися проведення будівельних робіт з реконструкції систем опалення із встановленням модульних котелень і теплових насосів у ліцеях, будинках культури та яслах-садку.
Все обладнання постачала компанія організатора. Ще ділок постачав матеріали підконтрольній фірмі спільниці, яка, у свою чергу, перепродавала їх відділу освіти за штучно завищеними цінами.
Оборудка діяла протягом липня – грудня 2024 року. За цей час зловмисники заволоділи бюджетними коштами на загальну суму майже 2,5 млн гривень.
Прокурор направив щодо усіх чотирьох ділків обвинувальний акт до суду за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем. Обвинувачених судитимуть у Слобідському райсуді Харкова.
