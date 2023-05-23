Никакой вражеский агент не мог нанести РФ такого ущерба, как Путин — Березовец

При Путине Россия превращается в классическую failed state. Государственные институты не работают, власть не выполняет свои функции, не может обеспечить безопасность своих граждан. И это главный итог путинских 25 лет во власти. Никакой вражеский агент не мог нанести такого ущерба национальной безопасности России, как это удалось Путину.