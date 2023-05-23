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Никакой вражеский агент не мог нанести РФ такого ущерба, как Путин — Березовец

Мир 11:51   23.05.2023
Тарас Березовец
журналист
Никакой вражеский агент не мог нанести РФ такого ущерба, как Путин — Березовец Фото: telegram Тараса Березовца

При Путине Россия превращается в классическую failed state. Государственные институты не работают, власть не выполняет свои функции, не может обеспечить безопасность своих граждан. И это главный итог путинских 25 лет во власти. Никакой вражеский агент не мог нанести такого ущерба национальной безопасности России, как это удалось Путину.

Автор: Тарас Березовец, журналист, пресс-офицер бригады им. Богуна

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 11:51;

    • Корреспондент Тарас Березовец, журналист, пресс-офицер бригады им. Богуна в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При Путине Россия превращается в классическую failed state. Государственные институты не работают, власть не выполняет свои функции, не может обеспечить…".