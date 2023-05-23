Ніякий ворожий агент не міг завдати РФ такої шкоди, як Путін – Березовець
За Путіна Росія перетворюється на класичну failed state. Державні інститути не працюють, влада не виконує своїх функцій, не може забезпечити безпеку своїх громадян. І це головний підсумок путінських 25 років у владі. Ніякий ворожий агент не міг завдати таких збитків національній безпеці Росії, як це вдалося Путіну.
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Ви читали новину: «Ніякий ворожий агент не міг завдати РФ такої шкоди, як Путін – Березовець»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 11:51;
Кореспондент Тарас Березовець, журналіст, пресофіцер бригади ім. Богуна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За Путіна Росія перетворюється на класичну failed state. Державні інститути не працюють, влада не виконує своїх функцій, не може забезпечити…".