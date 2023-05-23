Ніякий ворожий агент не міг завдати РФ такої шкоди, як Путін – Березовець

За Путіна Росія перетворюється на класичну failed state. Державні інститути не працюють, влада не виконує своїх функцій, не може забезпечити безпеку своїх громадян. І це головний підсумок путінських 25 років у владі. Ніякий ворожий агент не міг завдати таких збитків національній безпеці Росії, як це вдалося Путіну.