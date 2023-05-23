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Ніякий ворожий агент не міг завдати РФ такої шкоди, як Путін – Березовець

Політика 11:51   23.05.2023
Тарас Березовець
журналіст
Ніякий ворожий агент не міг завдати РФ такої шкоди, як Путін – Березовець

За Путіна Росія перетворюється на класичну failed state. Державні інститути не працюють, влада не виконує своїх функцій, не може забезпечити безпеку своїх громадян. І це головний підсумок путінських 25 років у владі. Ніякий ворожий агент не міг завдати таких збитків національній безпеці Росії, як це вдалося Путіну.

Автор: Тарас Березовець, журналіст, пресофіцер бригади ім. Богуна

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 11:51;

    • Кореспондент Тарас Березовець, журналіст, пресофіцер бригади ім. Богуна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За Путіна Росія перетворюється на класичну failed state. Державні інститути не працюють, влада не виконує своїх функцій, не може забезпечити…".