«О каком отвлечении внимания говорит российская пропаганда?» — Коваленко
Фото: кадр из видео
Некие небольшие, мобильные группы, смогли продвинуться менее чем за 24 часа вглубь территории россии на площадь, составляющую 1/3 от площади Бахмута, на которой проживает население, сопоставимое с 1/3 от населения украинского города до начала его штурма. Так о каком таком отвлечении внимания от «провала» под Бахмутом говорит российская пропаганда?
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 11:20;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Некие небольшие, мобильные группы, смогли продвинуться менее чем за 24 часа вглубь территории россии на площадь, составляющую 1/3 от площади…".