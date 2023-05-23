«О каком отвлечении внимания говорит российская пропаганда?» — Коваленко

Некие небольшие, мобильные группы, смогли продвинуться менее чем за 24 часа вглубь территории россии на площадь, составляющую 1/3 от площади Бахмута, на которой проживает население, сопоставимое с 1/3 от населения украинского города до начала его штурма. Так о каком таком отвлечении внимания от «провала» под Бахмутом говорит российская пропаганда?