Live
  • Вторник 23.05.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

«О каком отвлечении внимания говорит российская пропаганда?» — Коваленко

Мир 11:20   23.05.2023
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
«О каком отвлечении внимания говорит российская пропаганда?» — Коваленко Фото: кадр из видео

Некие небольшие, мобильные группы, смогли продвинуться менее чем за 24 часа вглубь территории россии на площадь, составляющую 1/3 от площади Бахмута, на которой проживает население, сопоставимое с 1/3 от населения украинского города до начала его штурма. Так о каком таком отвлечении внимания от «провала» под Бахмутом говорит российская пропаганда?

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"

Новости по теме:

11:42
Атака в Белгородской области застала российских комментаторов врасплох — ISW
11:20
«О каком отвлечении внимания говорит российская пропаганда?» — Коваленко
11:09
Мобильные группы за 24 часа продвинулись вглубь РФ на треть площади Бахмута
08:19
Губернатор Белгородщины не советует эвакуированным возвращаться домой
07:58
Демилитаризация Белгородщины: ISW отметил панику, тревогу и гнев в инфополе РФ

  • Категории: Мир, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««О каком отвлечении внимания говорит российская пропаганда?» — Коваленко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 11:20;

    • Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Некие небольшие, мобильные группы, смогли продвинуться менее чем за 24 часа вглубь территории россии на площадь, составляющую 1/3 от площади…".