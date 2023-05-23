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Мобильные группы за 24 часа продвинулись вглубь РФ на треть площади Бахмута

Происшествия 11:09   23.05.2023
Оксана Горун
Мобильные группы за 24 часа продвинулись вглубь РФ на треть площади Бахмута

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал заявления российских пропагандистов, что операция РДК и ЛСР в Белгородской области РФ — это «отвлечение внимания от «провала» в Бахмуте».

«Некие небольшие, мобильные группы, смогли продвинуться менее чем за 24 часа вглубь территории россии на площадь, составляющую 1/3 от площади Бахмута, на которой проживает население, сопоставимое с 1/3 от населения украинского города до начала его штурма. Так о каком таком отвлечении внимания от «провала» под Бахмутом говорит российская пропаганда?» — задался вопросом Коваленко.

Он также отметил, что то, что в РФ пытаются выдать за украинский провал и российскую победу в Бахмуте, на самом деле, — практически наоборот.

«Российская военная машина на протяжении более 10 месяцев штурмовала маленький городок, практически уровня ПГТ и сейчас, захватив практически весь город, за исключением небольшой локации, оказалась в ловушке, из которой выход может быть только один — позорное бегство», — считает обозреватель.

При этом он отмечает, что российские захватчики которые сутки не могут взять под контроль своеобразную «серую зону» на юго-западе Бахмута.

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«За пределами города у СОУ есть продвижение как в северо-западном, так и в юго-западном секторах. Продвижение проходит в районе водохранилища по направлению к Берховке, а также к Клещеевке вдоль канала и от Ивановского. Расстояние ежедневно сокращается, и не за горами кульминация для этих населенных пунктов. Таким образом СОУ реализуют последовательно возвращение под свой контроль ранее утраченных позиций, что позволит поступательно отрезать Бахмут от логистических артерий с юга, севера и т.д. В то же время РОВ в самом городе, как на открытой ладони для украинской артиллерии», — пояснил Коваленко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 11:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал заявления российских пропагандистов, что операция РДК и ЛСР в Белгородской области РФ — это «отвлечение внимания от «провала» в Бахмуте»".