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Мобільні групи за 24 години просунулися вглиб РФ на третину площі Бахмута

Події 11:09   23.05.2023
Оксана Горун
Мобільні групи за 24 години просунулися вглиб РФ на третину площі Бахмута

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко прокоментував заяви російських пропагандистів, що операція РДК та ЛСР у Бєлгородській області РФ – це “відвернення уваги від “провалу” в Бахмуті”.

“Деякі невеликі, мобільні групи змогли просунутися менш ніж за 24 години вглиб території росії на площу, що становить 1/3 від площі Бахмута, на якій проживає населення, порівнянне з 1/3 від населення українського міста до початку його штурму. Так про яке таке відволікання уваги від “провалу” під Бахмутом каже російська пропаганда?” запитав Коваленко.

Він також зазначив, що те, що у РФ намагаються видати за український провал і російську перемогу в Бахмуті, насправді практично навпаки.

“Російська військова машина протягом понад 10 місяців штурмувала маленьке містечко, практично рівня пгт і зараз, захопивши практично все місто, за винятком невеликої локації, опинилася в пастці, з якої вихід може бути лише один – ганебна втеча”, – вважає оглядач.

При цьому він зазначає, що російські загарбники не першу добу не можуть взяти під контроль своєрідну “сіру зону” на південному заході Бахмута.

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“За межами міста у СОУ є просування як у північно-західному, так і в південно-західному секторах. Просування проходить у районі водосховища у напрямку до Берхівки, а також до Кліщіївки вздовж каналу та від Іванівського. Відстань щодня скорочується, і не за горами кульмінація для цих населених пунктів. Таким чином СОУ реалізують послідовно повернення під свій контроль раніше втрачених позицій, що дозволить поступово відрізати Бахмут від логістичних артерій з півдня, півночі та т.д. Водночас РОВ у самому місті, як на відкритій долоні для української артилерії”, – пояснив Коваленко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 11:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко прокоментував заяви російських пропагандистів, що операція РДК та ЛСР у Бєлгородській області РФ – це “відвернення уваги від “провалу” в Бахмуті”".