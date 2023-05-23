Демілітаризація Бєлгородщини: ISW відзначив паніку та тривогу в інфополі РФ

Атака через кордон у Бєлгородській області застала російських коментаторів зненацька, повідомляють у зведенні аналітики ISW. Інститут вивчення війни створив нову карту, на якій відзначено просування РДК та легіону “Свобода Росії” на території ворога.

“22 травня підрозділи загальноросійського проукраїнського Російського добровольчого корпусу (РДК) та Легіону “Свобода Росії” (ЛСР) здійснили рейд до Бєлгородської області. Вранці 22 травня російські джерела почали повідомляти, що загін РДК та ЛСР у складі двох танків, БТР та ще дев’яти бронемашин перетнув міжнародний кордон і захопив Козинку, селище Грайворонського району Бєлгородської області за 600 метрів від кордону з Сумською областю (неподалік Харківщини – Ред.). Декілька російських джерел стверджували, що угруповання потім захопило населені пункти Глотове та Гора Поділ (3 км і 5 км від кордону відповідно), – зазначили у щоденному зведенні ISW. — ISW поки що не виявила геолокаційного підтвердження того, що РДК чи ЛСР досягли Глотове чи Гору Поділ. Кадри з геолокацією, опубліковані 22 травня, справді підтверджують, що РДК завдав удару по прикордонному посту біля Козинки, перш ніж перетнути кордон як мінімум з одним танком. РДК також розмістив кадри, на яких видно тіло російського прикордонника на прикордонній станції, ймовірно, з прикордонного переходу біля Козинки”.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначили надзвичайно нервову реакцію на події в інформаційному полі РФ.

“Російський інформаційний простір відреагував такою ж панікою, фракційністю та непослідовністю, як і за значних інформаційних потрясінь”, – роблять висновок в ISW.

Реакції пропагандистів відрізнялися від заяв, що рейд РДК та ЛСР – це спроба відвернути увагу від подій у Бахмуті, до звинувачень міноборони РФ у нездатності зміцнити російські кордони. Останніми акцентами у заяві відзначився вічний антагоніст російського військового командування, фінансист “Вагнера” ​​Пригожин.

“Більшість військових блогерів відреагували відносно по-різному: занепокоєнням, тривогою та гнівом. Інформаційний простір не злився навколо однієї зв’язкової реакції, що свідчить насамперед про те, що атака застала російських коментаторів зненацька”, – вважають аналітики.

Водночас офіційні особи України коментували атаку, наголошуючи на тому, що РДК і ЛСР складаються виключно з громадян Росії, які звільняють території своєї країни “від так званого путінського режиму”. У ГУР заявили, що мета атаки – створити “зону безпеки” біля кордону для захисту мирних жителів України від подальших обстрілів з боку РФ.