Демилитаризация Белгородщины: ISW отметил панику, тревогу и гнев в инфополе РФ

Атака через границу в Белгородской области застала российских комментаторов врасплох, сообщают в сводке аналитики ISW. Институт изучения войны создал новую карту, на которой отмечено продвижение РДК и легиона «Свобода России» на территории врага.

«22 мая подразделения общероссийского проукраинского Русского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона «Свобода России» (ЛСР) совершили рейд в Белгородскую область. Утром 22 мая российские источники начали сообщать, что отряд РДК и ЛСР в составе двух танков, БТР и еще девяти бронемашин пересек международную границу и захватил Козинку, поселок Грайворонского района Белгородской области в 600 метрах от границы с Сумской областью (неподалеку от Харьковщины — Ред.) . Несколько российских источников утверждали, что группировка затем захватила населенные пункты Глотово и Гора Подол (3 км и 5 км от границы соответственно), — отметили в ежедневной сводке ISW. — ISW пока не обнаружила геолокационного подтверждения того, что РДК или ЛСР достигли Глотово или Горы Подол. Кадры с геолокацией, опубликованные 22 мая, действительно подтверждают, что РДК нанес удар по пограничному посту возле Козинки, прежде чем пересечь границу как минимум с одним танком. РДК также разместила кадры, на которых, как сообщается, видно тело российского пограничника на пограничной станции, вероятно, с пограничного перехода возле Козинки».

Аналитики Института изучения войны отметили крайне нервную реакцию на события в информационном поле РФ.

«Российское информационное пространство отреагировало такой же паникой, фракционностью и непоследовательностью, как и при значительных информационных потрясениях», — делают вывод в ISW.

Реакции пропагандистов разнились от заявлений, что рейд РДК и ЛСР — это попытка отвлечь внимание от событий в Бахмуте, до обвинений минобороны РФ в неспособности укрепить российские границы. Последними акцентами в заявлении отличился, ожидаемо, вечный антагонист российского военного командования, финансист «Вагнера» Пригожин.

«Большинство военных блогеров отреагировали относительно по-разному: обеспокоенностью, тревогой и гневом. Информационное пространство не слилось вокруг одной связной реакции, что свидетельствует, прежде всего, о том, что атака застала российских комментаторов врасплох», — считают аналитики.

В то же время официальные лица Украины комментировали атаку, подчеркивая, что РДК и ЛСР состоят исключительно из граждан России, которые освобождают территории своей страны «от так называемого путинского режима». В ГУР заявили о том, что цель атаки — создать «зону безопасности» у границы для защиты мирных жителей Украины от дальнейших обстрелов со стороны РФ.