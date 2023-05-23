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“Про яке відволікання уваги говорить російська пропаганда?” – Коваленко

Світ 11:20   23.05.2023
Олександр Коваленко
аналітик групи "Інформаційний спротив"
“Про яке відволікання уваги говорить російська пропаганда?” – Коваленко

Деякі невеликі, мобільні групи змогли просунутися менш ніж за 24 години вглиб території росії на площу, що становить 1/3 від площі Бахмута, на якій проживає населення, порівнянне з 1/3 від населення українського міста до початку його штурму. Так про яке таке відволікання уваги від “провалу” під Бахмутом каже російська пропаганда?

Автор: Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив"

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  • Категорії: Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 11:20;

    • Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деякі невеликі, мобільні групи змогли просунутися менш ніж за 24 години вглиб території росії на площу, що становить 1/3 від…".