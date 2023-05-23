“Про яке відволікання уваги говорить російська пропаганда?” – Коваленко

Деякі невеликі, мобільні групи змогли просунутися менш ніж за 24 години вглиб території росії на площу, що становить 1/3 від площі Бахмута, на якій проживає населення, порівнянне з 1/3 від населення українського міста до початку його штурму. Так про яке таке відволікання уваги від “провалу” під Бахмутом каже російська пропаганда?