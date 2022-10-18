Харківські волонтери почали плести перші зимові масксітки для фронту (сюжет)

Зі зміною пори року змінюються й замовлення військових волонтерам. У роботі вже – білі масксітки.

Досвідчені волонтери за дві доби вчотирьох плетуть одну сітку. Замовлення розписані вже на дві місяці вперед. За процесом створення маскування для фронту спостерігали кореспонденти МГ “Об’єктив”.

Так от відрізаємо, робимо отакий надріз, а тоді ось сюди. Аби воно трималося на вітру не відчепилося. І хлопцям там було затишно.

Олена демонструє процес плетіння маскувальних сіток для військових. Жінка свій вільний час витрачає у волонтерському хабі. Зараз разом із колегами працює над першою маскувальною сіткою білого кольору. Військові вже готуються до зими, тому замовляють собі саме такі матеріали, кажуть волонтери. І додають: нещодавно закінчили останню осінню сітку. Кольори змінюються в залежності від пори року.

Оце все у нас обрізки зі швейних фабрик: і піксель, і оцей фліс. Те, що із порізаних таких простирадл – це ось отаке, схоже на жовте листя. І таке. Приблизно 60%-70% – це ідуть обрізки зі швейних фабрик.

Замовлення на маскувальні сітки розписані на дві місяці вперед, кажуть в організації. У військових ця потреба є завжди. Після консультацій волонтери розробили два стандартних варіанти сіток.

Олександр Горбатко, волонтер організації “ТурботаЄ”

У нас два стандарти: у нас 3х3 і 3х6. От 3х6 просто ідеально накриває звичайний позашляховик військовий. І ось у нас стенд 3х6. Якщо 4 людини 2 дні працюють з такою сіткою, то за два дні ця сітка робиться.

Поруч із сітками можна побачити так звані “кікімори” – це маскувальні костюми, які бійці використовують для злиття з місцевістю.

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Для наших військових або це розвідник, або це снайпер. Тобто, це такий костюм, який складається з двох частин: куртка з капюшоном і ось окремо штани. Дійшли висновку, що це набагато ефективніше, ніж пончо. І ось він одягає, є такі підв’язочки, зав’язочки і він регулює під свою вагу, під своє зростання, під свій обсяг.

Один комплект виготовляють за добу, півтори. Процес схожий на виробництво сіток, проте більш педантичний, оскільки має свої особливості.

Микола, волонтер організації “ТурботаЄ”

Тут тільки трішки плетеш візерунком, під природу. Принцип тих самих сіток. Щойно трохи більше додається: там, трава, під траву, листочки. Тут ще залишається отвір, щоб на позиціях хлопці самі під свою природу, під свою обстановку, де вони перебувають, там ще самі доробляють.

Звичайний одяг, я би так сказав. Ну, як якісь там зимові штанці або якась там зимова куртка. Вона простора, в цілому знаходитись в такому дуже комфортно.

У волонтерському хабі знаходяться люди різних професій, кожен займається тим, чим може. За два з половиною місяці вони виготовили приблизно 300 квадратних метрів маскувальних сіток. Таке навантаження взяла на себе команда, до складу якої входять близько 20 людей.

Олена, волонтерка організації “ТурботаЄ”

У мене була велика сім’я, а зараз всі при ділі. Хто воює, хто гроші заробляє на війну. Я зараз лишилась сама, тому я зараз приходжу, допомагаю. Ми також воюємо, прикриваємо хлопців наших, чим можемо.